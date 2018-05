DESDE LA FRONTERA POR PEDRO NATIVIDAD Salen más regidores rumbo a la reelección Este miércoles, en Nuevo Laredo, se llevó a cabo una Junta...

DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Salen más regidores rumbo a la reelección

Este miércoles, en Nuevo Laredo, se llevó a cabo una Junta de Cabildo, donde el tema principal fue la solicitud de licencia para cuatro regidores que van en busca de la reelección.

Nora Hinojosa, Juan José Zarate y Gerardo Peña Maldonado, dejaron su puesto para integrarse a la planilla de Enrique Rivas, por la coalición PAN-PRD-MC.

A su vez, Guadalupe Carmona, mejor conocida como “Mamá Lupita”, logró su objetivo y se coló en la primera posición de la planilla de regidores del candidato independiente Víctor Vergara.

Los tres primeros la tienen más fácil, mientras que “Mamá Lupita tendrá que trabajar y mucho para lograr su reelección, pues hay que recordar que hay dos independientes y son pocos los votos que podrán recaudar.

En esta elección inicia la nueva modalidad de la ley electoral que otorga la reelección, son muchos los que salen en busca de esta posición y pocos podrán regresar con una sonrisa en la boca.

ALEJANDRO GUEVARA SIGUE ESCUPIENDO PARA ARRIBA

Quien sigue lanzando consignas en contra del Gobierno del Estado, es el candidato a Senador del PRI, Alejandro Guevara, quien insiste en quejarse que están metiendo mano en el proceso electoral.

De nueva cuenta el priísta hizo el llamado que el Gobierno estatal saque las manos, pero a la vez se olvida que su partido el PRI, cuando gobernó hacía mucho más y nunca se quejó, al contrario, ahí si estaba bien.

A Alejandro no le queda andarse quejando que los panistas juegan sucio o que utilizan artimañas para ir adelante en la elección, pues simplemente se muerde la lengua, porque cuando los priístas eran poderosos hacían las cosas a su antojo, igual o mucho peor.

POCOS DIAS PARA QUE INICIEN LAS CAMPAÑA

Estamos a 11 días para que dé inicie las campañas a presidente municipal y en Nuevo Laredo el PAN saldrá como favorito de la contienda, seguido de MORENA y en tercer lugar el PRI.

Morena ha avanzado mucho principalmente por el arrastre que mantiene su candidato a Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cosa contraria en el PRI con Daniel Peña, donde los militantes siguen desertando.

Pero en el PAN las cosas continúan firmes, su candidato Enrique Rivas Cuéllar, mantiene su ventaja de favorito, aún y a pesar de las zancadillas que le han querido meter morenistas y priístas.

Será una contienda de pronósticos reservados, donde el PAN con Enrique Rivas, busca que los neolaredenses sigan reconociendo que los gobiernos azules han traído prosperidad a esta ciudad que estaba hecha pedazos.

Mientras que Morena con Ramón Garza Barrios, mantiene la esperanza que “El Peje” logre dar ese efecto y que la gente que vote por él, también lo haga por el ex priísta.

Y en el PRI, ahí las cosas están más complicadas, pues Daniel Peña, lejos de ganar adeptos está perdiendo, y no son cualquier militante, si no personajes de poder, de los que mueven votos… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

