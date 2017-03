TENDENCIAS POR OSCAR CONTRERAS La detención de los notarios públicos, Joaquín Arnulfo Roche Cisneros y Héctor Álvaro Domínguez, confirma que el combate a la...

TENDENCIAS

POR OSCAR CONTRERAS

La detención de los notarios públicos, Joaquín Arnulfo Roche Cisneros y Héctor Álvaro Domínguez, confirma que el combate a la impunidad en Tamaulipas es una realidad y este hecho así lo demuestra.

Ambos notarios fueron acusados por el delito de fraude en la compraventa de inmuebles en el Fraccionamiento Campestre de Victoria y con su aprehensión se busca recuperar la seguridad, el Estado de Derecho y la confianza de los ciudadanos.

Cabe señalar que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en su toma de protesta, había expresado que “sin odios y sin rencores”, simplemente se aplicaría la ley y lo señaló muy claro en su mensaje:

“Cómo hablar de borrón y cuenta nueva cuando existen notarios públicos que, defraudando las facultades que les otorgó el Estado, escrituraron propiedades a terceras personas sin el consentimiento legal de los legítimos propietarios.

Que quede claro, se acabó la impunidad en Tamaulipas.

En mi gobierno, el que la hizo la paga. Y a partir de hoy, el que la haga la va pagar.”

Sin duda que esta aprehensión de los notarios -en Victoria y Tampico- es la confirmación lo que dijo el gobernador García Cabeza de Vaca y en los hechos demuestra que hará valer la ley por encima de quien sea.

Claro que esta acción de la justicia tamaulipeca, viene a renovar el bono de confianza que los ciudadanos le dieron cuando lo eligieron como gobernador y crecerá la esperanza, para que este tipo de acciones se lleven a cabo en todos los sectores de la sociedad, porque como bien lo dijo en su mensaje: “Tamaulipas tiene prisa para que se cumpla la ley, se termine la impunidad y se acabe la inseguridad”.

Finalmente, para la mayoría de los notarios públicos en el estado, este tipo de acciones son saludables, ya que están encargados de la fe pública, delegada por el Ejecutivo del estado y no es posible, que por unos cuántos pierdan la confianza de la certeza y seguridad jurídica que deben ofrecerle a los tamaulipecos.

Por cierto, ya que hablamos de la ley, la justicia y el orden, si el presidente municipal de Matamoros, Chuchín de la Garza Díaz del Guante, quisiera reelegirse como candidato del PRI a la alcaldía de esa ciudad fronteriza, va a tener muchos problemas legales para hacerlo.

Y es que estará impedido por la ley, debido a que sus asesores legales, le siguen sugiriendo que no pague los laudos que favorecen a los trabajadores que lo han demandado.

Tal es el caso de Víctor Manuel Reyes y Raúl Cruz Guajardo, quienes han sido favorecidos por la justicia laboral y en caso de que el gobierno de Chuchín no les pague este tendrá un expediente abierto ante la justicia y el cual le impedirá reelegirse. Así de simple.

Otro caso que está a punto de reventar es la querella por fraude laboral que tendrá que enfrentar Alejandra Cárdenas Castillejos, quien es la primer Sindico del Ayuntamiento de Victoria y la cual se le hará llegar entre hoy miércoles y mañana jueves, a la Oficina de Regidores de la presidencia municipal de Victoria.

Su demandante Anabella Saldivar Amín, asegura que le obligó junto con Vicente García Villarreal, a darle recibos de empresas diversas para justificar su pago y no contratarla como trabajadora o empleada, para evitar el pago de participación de utilidades, IMSS, Infonavit y otros pagos y derechos.

El asunto es que la síndico primero tendrá que pagarle alrededor de 500 mil pesos de acuerdo con la ley, ya que Saldivar Amín es lo que desea, porque sus finanzas personales han sufrido este desajuste en sus ahorros y sus deudas han empezado a crecer.

Estos dos casos nos demuestran que existen todavía algunos representantes populares, que no quieren entender que el tiempo de la impunidad en Tamaulipas ya terminó.

Y ahora con las acciones que está llevando a cabo la Justicia en el estado, la ley se aplicará sin distingo de posición social, influencia política o económica y con esto, lo que se busca es acabar con la impunidad que por más de 80 años disfrutaron los que estaban en la cúpula del poder.

Si no lo entienden, pues ya les platicaremos como les irá, y es tiempo que reflexionen y actúen de manera legal, para que no les llegue el momento de enfrentar la imparcialidad de ley. Ni más ni menos.

Apunte final. Nos comentan que vieron a Ramiro Ramos Salinas vagando por las calles cercanas a la presidencia municipal de Victoria y nos dicen que ahora se dedica a asesorar dirigentes priistas, ya que según él, tiene experiencia, conocimiento y esto busca compartirlo para que realicen un mejor trabajo partidista.

Sin duda que esto es así, pero su experiencia y conocimiento proviene de otro contexto político, donde el PRI no era oposición y tenía suficientes recursos para dedicarlos a la promoción y al trabajo de base.

Ahora el PRI en Tamaulipas viene a menos y cada vez está peor, porque como todos lo saben, no tiene dirigente estatal y al PRI nacional no le importa lo que le suceda, ya que desde noviembre del año pasado debieron hacer el cambio y es fecha que aún no han nombrado ni siquiera a un delegado.

Por ello, lo que Ramos Salinas pueda sugerir, orientar o platicar, sale sobrando y la pregunta sería:

¿Por qué si se cree muy gallito no va a Nuevo Laredo y trata de buscar una posición con los priistas de por allá?

Pues claro, no tiene con qué y por supuesto que nadie le hace caso. ¿O sí?

