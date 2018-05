Tendencias Oscar Contreras Nava Se aplaza juicio contra Yarrington Cuando leímos que la Juez, Hilda Tagle, de la Corte Federal en Brownsville, Texas había...

Cuando leímos que la Juez, Hilda Tagle, de la Corte Federal en Brownsville, Texas había pospuesto el juicio contra Tomás Yarrington para el cuatro de octubre, supimos que las autoridades norteamericanas calificaron el caso del exgobernador de Tamaulipas como “complejo” y es posible que existan tres argumentos válidos para hacerlo:

Primero. Que no tienen las suficientes pruebas para integrar su acusación por contrabando de drogas y lavado de dinero y siguen buscando información fidedigna que lo incriminen directamente, ya que solo cuentan con los testimonios proporcionados por dos testigos protegidos, uno de ellos llamado “El Pitufo” quien ya está muerto y el otro de apellido Peña aunque realmente nunca se supo si involucró a Yarrington directamente.

Segundo: Que la autoridad federal busca llevar a este juicio a Osiel Cárdenas y El Coss, capos del narcotráfico presos en los Estados Unidos y quienes al parecer le habrían financiado parte de su carrera política, pero por lo peligroso de su traslado están preparando su presentación en este juicio, ya que podrían atentar contra sus vidas.

Y tercero: Que las autoridades mexicanas solicitaron a la justicia norteamericana posponer el juicio hasta octubre, ya que en el mes de junio es cuando el proceso electoral en México estará en su pleno apogeo y el juicio contra el político ex priista, pudiera inducir el voto contra los candidatos del tricolor.

Pero bueno, el juicio quedará aplazado cuatro meses al emitir la Juez una orden de “Revisión de Calendarización” y sólo se espera que las autoridades norteamericanas integren bien esa carpeta de investigación, ya que si no lo hacen el ex priista matamorense pudiera obtener una ligera condena y esto debilitaría las acusaciones que existen contra el otro ex priista gobernador Eugenio “Geño” Hernández, quien podría ser extraditado en los próximos meses a los Estados Unidos.

Cabe señalar que la acusación contra Tomás Yarrington consta de 53 páginas que lo imputan directamente sobre violaciones a la Ley de Crimen Organizado, Corrupción y Chantaje (RICO), para lavar dinero, cometer fraude, aceptar sobornos y traficar drogas.

En otros asuntos, ya que hablamos de buenos oradores priistas, los candidatos al senado de la República por el PRI como lo son: Alejandro Guevara Cobos y Yahleel Abdala Carmona, han solicitado formalmente al INE realizar un debate entre los candidatos al senado.

Y es que Guevara Cobos asegura que a través de un debate los ciudadanos podrán “discernir sobre la mejor opción que tienen sobre los candidatos al Senado de la República”.

De tal manera que Porfirio Flores Vela, representante del PRI ante el consejo local del INE del estado entregó un documento firmado por los propios candidatos Yahleel Abdala Carmona y Luis Alejandro Guevara Cobos donde explican el objetivo de este debate:

“Me permito solicitar atentamente a usted la celebración de un debate entre las fórmulas de candidatos a Senadores por esta entidad de todos los partidos políticos, que hayan registrado candidatos a dicho cargo y con el formato que ese instituto a su digno cargo lo determine, con el objetivo de que sea un instrumento que coadyuve al ejercicio del voto informado por parte de la ciudadanía”.

Sin duda que los candidatos priistas al senado siguen obsesionados con realizar este debate, pero volvemos a insistir que un debate, dos o tres, no lograrán que los ciudadanos los conozcan y es necesario que se pongan a caminar por las principales ciudades del estado, para que los electores al menos sepan quienes son.

Los tamaulipecos saben muy bien que a los legisladores del PRI de nada les sirve que sepan debatir o sea buenos oradores, ya que luego en las cámaras únicamente los necesitan para que voten y nunca suben a tribuna a proponer o defender al punto legislativo.

Para finalizar, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca participó en la Cumbre de Gobernadores y Premieres de Norteamérica, celebrada este pasado fin de semana en Scottdale, Arizona, donde participó en la mesa de trabajo “creando una cadena de suministros globalmente competitiva a través de la inversión en infraestructura”.

Por ello, en su intervención dijo que el impulso de su administración al tema de infraestructura es un elemento fundamental para el desarrollo económico y como muestra de ello, comento sobre el Puerto de Matamoros el cual representará un pilar fundamental para el desarrollo de la industria de hidrocarburos en el país.

Sin duda que la participación del gobernador García Cabeza de Vaca en esta importante cumbre de mandatarios de Norteamérica, habla muy bien de las buenas relaciones que Tamaulipas tiene con el vecino país del norte y es una muestra más de que estos eventos fortalecen los lazos de amistad, cooperación y la búsqueda de un mejor desarrollo.

Apunte final. Por fin la simpática Olga Sosa Ruiz podrá realizar su campaña política al ser confirmada por el IETAM como candidata de Encuentro Social a la diputación federal por Tampico, después de que un numeroso grupo de misóginos atacaron sin razón a Marcela Unda quien sin duda hubiera hecho un extraordinario papel en el proceso electoral y ya veremos cómo le va a la ex gamundista con este paquete.

