Se destapa ex diputada para candidatura

CHISMORREO

POR ALMA NIGER

La ex diputada local, Imelda Mangin Torre, manifestó su interés de participar en la próxima contienda electoral. Imelda dijo animarse por el hecho de que la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no está considerando a mujeres, y no le parece justa esta situación que va en contra de la equidad de género que tanto promulga el tricolor. Y en este sentido Imelda tiene amplia experiencia política y es claro que puede hacer un buen papel como candidata, ya sea a la alcaldía o a la diputación federal, pues aparte de haber sido legisladora del Congreso del Estado, ha sido regidora, y está además en el ánimo de la gente pues viene de ser Jefa de la Oficina Fiscal del Estado, donde desempeñó un excelente papel. Aparte Imelda es de las pocas mujeres que tiene el PRI que no ha perdido una elección, de ahí que sin duda es una buena carta. Aunque claro, todo depende de lo que digan los misoginos dirigentes del PRI.

POSADAS DEL PRI

Para este domingo 17 de diciembre están programadas tres posadas que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) realizará a la estructura partidista, en tres diferentes sitios, a saber, la Asociación de Colonias Populares (Acopo), situada en la colonia Las Torres) a las 14:00 horas; el Sindicato de Veladores, ubicado en la colonia La Concordia, a las 16:00 horas y el Sindicato de Taxistas, localizado en el centro de la ciudad, a las 18:00 horas. Cabe señalar que esta posada está siendo organizada por integrantes de la clase política del PRI, más no por la dirigencia local que detenta Eliseo Castillo Tejeda, y quien no está poniendo nada para tal efecto, solamente está dando “la autorización” para que se lleve a efecto, aunque claro que va andar en los eventos alzándose el cuello. De hecho se anda pasando una lista (como quinceañera de barrio) para ver con qué participa cada quien.

TAMALEANDO A VERACRUZ

Para este sábado 16 de diciembre está programado el Tercer Concurso Municipal “Tamaleando a Veracruz” que organiza la ya constituida Asociación de Veracruzanos con Espíritu, que aglutina a nativos del vecino estado de Veracruz que habitan en esta ciudad fronteriza. El evento, que además será una posada navideña, se realizará en Bulevar Poseidón 106 de Reservas Territoriales. La inscripción para el concurso es gratuita, por lo que basta presentarse con sus tamales para participar, con el conocimiento de que habrá 3 mil pesos para el primer lugar como mejor tamal; 2 mil pesos para el segundo lugar y 1 mil pesos para el tercer lugar. Invita David Ojeda, presidente de la referida organización.

“EL BRONCO”, A LA CABEZA EN LAS INDEPENDIENTES

Para quienes no lo saben, hasta el día 56 de la captación de firmas para los candidatos independientes, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, encabeza la lista de quienes han captado más apoyos ciudadanos, con un total de 810 mil 051 firmas, que le representan el 93.47 por ciento de las que requiere, por lo que le faltan menos de 57 mil (lo mínimo deben ser 866 mil 593), y tomando en cuenta que al momento de este corte del Instituto Nacional Electoral (INE) le faltaban 71 días para conseguirlas, se da por un hecho que las obtendrá y será candidato independiente, y con ello se sumará a José Antonio Meade Kuribreña, del PRI; Ricardo Anaya Cortés, del Por México al Frente y Andrés Manuel López Obrador, por MORENA. Y tomando en cuenta que “El Bronco” fue el primer gran conquistador de las campañas independientes, sin duda será un hueso duro de roer.

MARGARITA ZAVALA, EN VEREMOS

Por su parte Margarita Zavala Gómez del Campo hasta el corte citado llevaba 400 mil 581 firmas captadas, que le representan el 46.22 por ciento de las que requiere. Ella confía en que va a lograr el cometido, pero indudablemente el hecho de que esté batallando para ello, es preocupante para sus seguidores, y para ella misma. En tercer sitio está Armando Ríos Píter con 225 mil 937 firmas, que son el 29.53 por ciento de lo requerido; en cuarto lugar va María de Jesús “Marichuy” Patricio Martínez con 91 mil 375, para el 10.54 por ciento y en quinto sitio Pedro Ferriz de Con, con 75 mil 392 rubricas, con el 8.69 por ciento. De los cuatro, tal vez solo Margarita logre el cometido, y con ello serían cinco los grandes candidatos, pues la ex panista se fortalecería en la campaña por el simple hecho de ser la única mujer.

URGE LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL

Ahora bien, aquí lo preocupante, y en lo que pocos han reparado, es que sea quien sea el candidato a la Presidencia de la República que obtenga el triunfo electoral en los próximos comicios, difícilmente será elegido por la mayoría de los mexicanos, tal y como ha estado ocurriendo en las últimas elecciones federales. Es decir, ninguno obtendrá el 50 por ciento más uno de los votos, que se deben conseguir en una democracia real. Porque solo así podemos decir que quien gana la elección es un candidato elegido por la mayoría. Lo peor del caso es que con tanto candidato fuerte, y tan dividido el voto, corremos el riesgo de que el próximo Presidente de México, sea electo solo por tres de cada 10 mexicanos que voten, ojo que voten, porque si nos vamos al total del padrón electoral, considerando con esto a los que no votan, en un descuido el elegido obtenga un voto de cada 10 mexicanos, lo cual es inadmisible, y debe ser factor determinante para que de una vez por toda el Congreso de la Unión establezca el método de la segunda vuelta electoral. No podemos seguir eligiendo gobernantes que no tienen el voto de la mayoría.

PRD Y MC, FAVORECIDOS CON LA ALIANZA CON EL PAN

Dígase lo que se diga, es indudable que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Movimiento Ciudadano (MC) salen ganando con la coalición que han hecho con el Partido Acción Nacional (PAN) y que ahora se denomina Por México al Frente. Por un lado el PRD necesita más del PAN para retener el poder en la CDMX, que el PAN del PRD para recuperar la Presidencia de la República. El PMC en cambio es quien más gana con la alianza, pues puede obtener más posiciones de las que detenta actualmente, y con ello mantenerse en la jugada política a nivel nacional, y tal vez llegue a superar al PANAL, PVEM y el PES, en lo que a cargos públicos se refiera. Ya veremos.

LO ÚLTIMO

Con un recital artístico la Escuela de Música de Nuevo Laredo se llevó a cabo la clausura de los cursos del primer semestre del presente ciclo escolar, en un evento celebrado en el auditorio del mismo plantel educativo y donde se contó con la presencia de la presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo, Adriana Herrera Zárate. Familiares de los alumnos son los espectadores de este bonito musical en el que participaron el coro y los diversos grupos de aprendizaje de instrumentos que durante el presente semestre sostuvieron su enseñanza en el plantel dirigido por Leonel Barberena… El Cabildo de Nuevo Laredo autorizó en su sesión de este martes que las vacaciones para el personal municipal sean efectivas a partir del 21 de diciembre, para regresar a las labores el 8 de enero. No obstante no todo el personal podrá gozar del asueto, pues habrá guardias en casi todas las dependencias. Por su parte el alcalde Enrique Rivas Cuéllar ha manifestado que para él no habrá vacaciones, pues durante el período concedido seguirá entregando obras en la ciudad y participando en diversos eventos. Sea pues… La familia periodística de El Líder Informativo celebró su tradicional posada navideña. Agradecemos las atenciones de la familia Suárez Lozano en tan emotivo festejo.

