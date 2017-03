Se mueven las redes

SERA EL SERENO POR JUAN GUZMAN Conforme pasan los días y se va acercando más le inicio del nuevo proceso electoral para el 2018,...

SERA EL SERENO



POR JUAN GUZMAN

Conforme pasan los días y se va acercando más le inicio del nuevo proceso electoral para el 2018, políticos y no tan políticos empiezan a mover su imagen en las redes sociales, sobre todo en Facebook, esta red social usada en las últimas campañas electorales para impulsar el trabajo y la imagen de los candidatos de los diferentes partidos políticos.

Algunos políticos, ex-candidatos o ex-funcionarios, que tenían algún tiempo sin aparecer o con poca presencia en las redes sociales han empezado a publicar fotos o comentarios para “medirle el agua a los camotes” y ver cómo anda su popularidad ante la población que usa estos medios de comunicación.

Uno de los que hace algunas semanas empezó a moverse en Facebook es el ex-presidente municipal, Carlos Canturosas Villarreal, quien ha publicado fotos con amigos o con su familia, obteniendo una muy buena respuesta por parte de la ciudadanía que lo recuerda como un buen alcalde, cientos de likes y comentarios positivos generan cada una de sus publicaciones, lo cual demuestra que su imagen y popularidad aún sigue vigente después de haber dejado su cargo el último día de septiembre del año pasado.

Algunos ven esto como una promoción a su imagen con miras a la contienda electoral del 2018, pues aseguran que Canturosas regresará para competir por algún puesto de elección popular, se habla de una Senaduría o como candidato a la presidencia municipal de Nuevo Laredo, incluso se dice podría ser por el partido del Andrés Manuel López Obrador, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), aunque todo sean meras especulaciones, sin embargo con sus publicaciones ha dejado claro que su popularidad sigue siendo elevada.

Por otra parte, a quien de igual forma se ha activado en Facebook, es al también ex-presidente municipal, Daniel Peña Treviño, quien hace unos días actualizó su foto de perfil, subió una foto con amigos y actualizó sus datos personales en la biografía con una leyenda que dice “Soy Daniel Peña Treviño, ex presidente municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas”, en una clara alusión para que la gente lo recuerde.

A Daniel Peña Treviño lo recuerdan muy bien pues en su gestión como alcalde, le apostó mucho al deporte y construyó la Ciudad Deportiva, es por eso que lo ven como uno de los mejores presidentes municipales de extracción priísta, y aunque sus publicaciones no tuvieron el éxito que se esperaba, al menos ya se actualizó y está aprovechando la red social para llegar a miles de personas.

Al igual que estos ex-presidentes municipales, algunos políticos y hasta los actuales funcionarios públicos usan las redes para promocionar su imagen disfrazada de trabajo, por ejemplo, tenemos el caso del excandidato a la diputación local, el doctor Jaime Emilio Gutiérrez Serrano, quien no tan seguido pero constantemente publica algunas fotos o mensajes en Facebook, sobre todo ahora que le ha entrado la idea de ser presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

O también tenemos al ex-candidato a la gubernatura de Tamaulipas, Jorge Osvaldo Valdez Vargas, quien publica diariamente fotos de las reuniones a las que acude, fotos con la ciudadanía, hasta de la comida sube fotos, se ha visto muy activo con su Movimiento Nacional por la Esperanza, por lo cual no dudemos que pronto regrese a un cargo importante de su partido, o porque no, como candidato de algo.

Hablando de los actuales funcionarios, tenemos algunos regidores que diariamente publican fotos de su “trabajo en campo”, con el afán de que la ciudadanía vea que realmente están sirviendo, aunque la realidad sea otra.

Por ahí tenemos a la regidora Imelda San Miguel Sánchez, quien anda muy activa con su trabajo como edil del ayuntamiento y como dirigente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional de Nuevo Laredo, a Imelda la consideran como una posible candidata a la Diputación Federal para el 2018, es por ello que su presencia en las redes se ha reforzado en los últimos días.

Y hablando de posibles candidatos, también tenemos a Iliana Maribel Medina García, otra de las posibles candidatas a la Diputación Federal por el PAN, a Iliana hay que reconocerle que ha sabido trabajar su imagen con su trabajo, pues el puesto de Secretaria de Bienestar Social del Nuevo Laredo le da para eso y más. En las últimas semanas hemos visto publicaciones de Iliana promocionando el trabajo de la Secretaría con fotos de ella sola o con algún adulto mayor, lo cual es una buena estrategia de posicionamiento de su imagen.

Jesús Alejandro Valdez Zermeño es otro de los regidores que se mueve en las redes con videos o fotos, de Chuy es bien sabido que aspira a algo más, es por ello que quiere sobresalir de sus demás compañeros de oposición.

Algunos otros perdidos que inundan Facebook con sus fotos, como por ejemplo la regidora por el Partido Nueva Alianza (PANAL) Raquel Guajardo, quien cada día sube no menos de 30 fotos “selfies”, es por ello que ya la apodan #Ladyselfies, la regidora más bien lo hace por diversión pues no creo que aspire a algo más, pues su puesto se lo ganó de pura suerte, es por eso que le importa poco si es un evento importante o no, a ella lo que le interesa es sacarse el mayor número de selfies posibles y presumirlas en su cuenta de Facebook.

Claro hay quienes también se aprovechan de la situación vulnerable de las familias para sacarse unas fotos, ahí tienen algunos regidores que se sacan fotos entregando la despensa al pobre necesitado y lo presumen en las redes como si estuvieran haciendo el gran favor, pero cuando sí se pasan, es cuando se toman fotos con la gente enferma y todavía se atreven a subirla a la red.

Y bueno, así como estos políticos hay muchos que han empezado a mover las redes y conforme pasen los días la lluvia de imágenes empezaran a inundar Facebook, y les aseguró que también veremos la creación de nuevas asociaciones civiles manejadas por políticos que intentarán meterse por ahí al corazón de la ciudadanía para conseguir alguna candidatura, recordemos al Quiere a Nuevo Laredo de Ramón Garza Barrios, o el Nuevo Laredo que todos queremos de Daniel Peña Treviño, y muchas más que seguro resurgirán.

Desesperados Los Toros por audiencia

Quienes andan desesperados por conseguir espectadores para sus juegos, son la directiva del equipo de basquetbol Toros de Nuevo Laredo, ya que ni aunque hayan pasado a semifinales llenan el Polyforum La Fe donde llevan a cabo sus partidos.

Resulta que, en un evento del municipio en una escuela primaria aprovecharon para llevar a la mascota del equipo e invitar a los alumnos y escasos padres de familia que se encontraban en la escuela para que asistan a presenciar los partidos de semifinales del equipo.

Hasta donde han llegado para conseguir que la gente vaya a sus partidos que siempre lucieron vacíos, y no necesito ir a presenciar un juego para darme cuenta de ello.

Ya no es el equipo de antes que llenada el gimnasio de la Ciudad Deportiva, ahora a la gente no le importa, el motivo no lo sé, pero eso es algo del resultado de la indiferencia de la directiva hacia sus seguidores y la venta de boletos a un precio alto como si se tratara de un equipo de la NBA. En fin, esperemos que para la próxima temporada las cosas cambien y se maneje una estrategia mejor para atraer al público.

Comentarios: guzmancalderon14@gmail.com