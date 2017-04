Se queda el PRI sin “Chavelo”

Una Tras Otro Por Jesús Hernández García Cada que puede el diputado Local del PAN, antes del PRD, JOAQUIN HERNANDEZ CORREA, les atiza a...

Una Tras Otro

Por Jesús Hernández García

Cada que puede el diputado Local del PAN, antes del PRD, JOAQUIN HERNANDEZ CORREA, les atiza a los reporteros que cubren la fuente del Congreso del Estado y les reprocha declaraciones impetuosas.

Este martes no fue la excepción, el vástago de aquel cacique petrolero, JOAQUIN HERNANDEZ GALICIA, que sometía a gobernadores, imponía candidatos y ejercía el terror mediante grupos de choque, mostró que también le palpita la sangre en su senil pecho.

En plena sesión ordinaria el eterno rival de, CARLOS ROMERO DESCHAMP, por cierto, hechura de su “Señor Padre”, no desaprovechó la oportunidad para callar a los representantes de la prensa, bajo el argumento de que hacían ruido y lo distraían de su quehacer parlamentario, cuando éstos se encontraban dando seguimiento a la sesión desde Tribuna.

Mucho se esperaba del “Junior” al momento de llegar como uno más de los 36 legisladores a la Máxima Tribuna Popular de Tamaulipas, pero se la ha pasado generando camorra y, haciendo denuncias sin fundamento.

Ahora se explica la razón por la que el “Petrolero” legislador, se ganó a pulso la exhibida que semanas atrás le hiciera un “Bloguero” al que luego acusó de extorsionador e intentó golpear junto con uno de sus guardaespaldas.

Pues bien, este señor de carácter hosco, me refiero al JOACO, como lo llaman en su tierra sureña, ayer martes a punto estuvo de derramar las lágrimas, cuando desde Tribuna rompió en halagos para agradecer a quienes se acordaron por su fecha de cumpleaños.

Desde temprana hora de la mañana el “camaleónico” curuleco organizó una tamalisa y hasta un pastel llegó hasta una de las áreas del Congreso, que luego compartió con empleadas, pues algunos de sus pares le hicieron el feo ya que en la agenda había asuntos de mayor relevancia por atender.

El próximo sábado, “La Quinita” habrá de tirar la casa por la ventana en el sólido sur, cuando festeje a lo grande su fecha de cumpleaños, el mismo lugar donde durante muchos años predominó el control de último cacique, otro más de los que se sirvieron del sindicato petrolero.

UNA TRAS…El fracasado operador político, del también fallido candidato a gobernador del PRI en Tamaulipas, FELIPE GARZA NARVAEZ, cacaraqueo su salida de ese instituto político luego de haber ocupado las más envidiables posiciones en el servicio público estatal, federal y cargos en el terreno de la política.

Desde el lunes el ex Secretario Particular de, EUGENIO HERNANDEZ FLORES, se hizo el aparecido en diversas redacciones de medios impresos del norte y centro de Tamaulipas, él las llamó “Visitas de Cortesía” que aprovechó para anunciar su salida del partido que le dio cobijo por varias décadas.

Con , EMILIO MARTINEZ MANAUTOU, fue Coordinador de Comunicación Social, se mantuvo en el gobierno de, TOMAS YARRINGTON RUVALCABA, siguió con el de, EUGENIO HERNANDEZ FLORES, se convirtió en su Secretario Particular, que luego lo hizo diputado y Presidente del Congreso, además de dirigente del PRI.

También ocupó una subsecretaria con el de EGIDIO TORRE CANTU y terminó su carrera en el servicio público como Delegado Federal de PROFECO, hasta que asumió la Coordinación operativa en el área de Comunicación en la campaña de, BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, donde fracasó.

La salida de “GARCITA”, como le llaman al ex curuleco, se da sin mayor sorpresa, hay quienes hasta la consideran saludable, porque de manera natural se elimina a “los gorgojos del PRI” dando paso a las nuevas generaciones.

De hecho ningún comentario mereció entre la cúpula de su partido la salida de, GARZA NARVAEZ, se entiende por que ya no representaba nada.

Este miércoles en el restaurante de la panista, ROSARIO GARZA, “LA CHINA” el renegado priista hará oficial su salida de ese instituto y aunque no ha dicho si buscará cobijo en otro partido, resulta lógico suponer que así será, como lo han hecho otras “rémoras” que al igual que el ex particular de, EUGENIO HERNANDEZ FLORES, también aventaron el arpa y sin agradecer los beneficios logrados al amparo de ese instituto político.

1.-UNA TRAS…El que también hizo berrinche fue nada menos que el Subsecretario de Salud en Tamaulipas, ALEJANDRO GARCIA BARRIENTOS, al no ser el bueno para relevar en el cargo a la depuesta, LYDIA MADERO GARCIA.

A nombre del Gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, el Jefe de la Oficina del mandatario, VICTOR MANUEL SAENZ MARTINEZ, le dio posesión a la chiapaneca, GLORIA DE JESUS MOLINA GAMBOA, con probada experiencia e intachable servidora pública.

La epidemióloga llega con una inmaculada carta de referencia de la Secretaria de Salud Federal y muy motivada para cambiarle el rostro a la dependencia en Tamaulipas.

COMENTARIOS

Jesusher63@hotmail.com

cntnotas@hotmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...