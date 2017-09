Se solidarizan con la tragedia

CHISMORREO POR ALMA NIGER Tras la tragedia por los sismos ocurridos en diversas partes del país el pasado martes 19 de septiembre, la solidaridad...

Tras la tragedia por los sismos ocurridos en diversas partes del país el pasado martes 19 de septiembre, la solidaridad del pueblo de México no se ha hecho esperar. Y en el caso de Nuevo Laredo no es la excepción, pues para empezar el gobierno municipal ha puesto el ejemplo estableciendo un módulo de recepción de víveres y otros enseres, que incluso está al servicio de organismos privados y asociaciones civiles que por su propia cuenta lleven a cabo sus colectas, tal y como está ocurriendo. Y es que son muchos ya los grupos que han establecido sus centros de acopio, lo que en cierta parte ha generado que haya críticas en sentido de que debería ser uno solo, pero en realidad está bien que haya muchos, y sobre todo a lo largo y ancho de la ciudad, para que así la gente acuda a donde quiera a dar su ayuda, esto siempre y cuando a final de cuentas todos los participantes lleven lo recaudado al módulo municipal situado al pie del monumento Los Fundadores, toda vez que de ahí partirán los camiones que llevarán la ayuda a los sitios donde se requiera. Aquí lo importante es ayudar, y quienes no estén ayudando pues que tampoco estén criticando.

EXIGEN QUITAR DINERO A PARTIDOS POLÍTICOS

Ante la magnitud de los hechos por los sismos, cada vez son más las voces que claman que el gobierno federal debería recortar los montos económicos programados a los partidos políticos para las próximas elecciones, y mejor destinarlos para la reconstrucción del país, tomando en cuenta que son varios los estados afectados por los terremotos suscitados tanto el 7 como del 19 de septiembre. Sin embargo los líderes de los partidos, e incluso las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) ya “pillaron”, indicando que eso no es posible porque se afectaría la democracia y se expondría a los políticos al uso de dinero ilícito en las campañas. ¡Que no le hagan al macizo, ya que el que es trompudo lo marrano le aflora! Quien va agarrar dinero ilícito lo va agarrar y punto, y de hecho en las campañas siempre se gasta de más, y el INE ni mitote hace. Así que sí es justo quitarle dinero a los partidos, que obtienen mucho, y usarlo para mejorar las condiciones del país tras la tragedia. Eso es mejor que subir impuestos y apretarnos más el cinturón.

ESOS DE LA ADUANA, DEBEN APOYAR

El Instituto Tamaulipeco del Migrante que dirige PEPE CARMONA, también se une a la colecta de víveres, con el apoyo de connacionales que viven en los Estados Unidos y que quieren ayudar. Pepe pretende colocar un camión en las oficinas del instituto, para que ahí se lleve la ayuda que se traiga del vecino país, aunque para ello se requiere el apoyo de las autoridades de la aduana, que esperamos no se pongan rejegas ante esta situación de emergencia.

VIVIANO SE VA, Y NO SE VA DEL PRI

Quien se va y no se va del Partido Revolucionario Institucional (PRI) es VIVIANO VÁZQUEZ MACÍAS, actual presidente del comité municipal de dicho instituto político en Nuevo Laredo. Y es que desde hace tiempo andan con que se va y que no se va, pero ahora parece que sí se va, pero a la vez no se va. Para barajarla más despacio, sucede que VIVIANO ya se va como dirigente del PRI en la ciudad, pero a la vez asumirá el cargo de secretario adjunto de la presidencia estatal en la región Nuevo Laredo. O sea que dejará el cargo municipal, para asumir uno estatal, de ahí que se va y no se va. Bueno, esperaremos a que se oficialice esta situación, lo cual se espera se dé en la próxima visita que el dirigente estatal del PRI, SERGIO GUAJARDO MALDONADO, haga a esta ciudad fronteriza.

LOS QUE SUENAN PARA EL PRI

Tocante al relevo en el comité municipal del PRI, se espera que de momento la maestra BAUDELIA JUÁREZ GARCÍA asuma el liderazgo interino, esto en su calidad de secretaria general, y en tanto se lleva a cabo la designación del nuevo presidente, que se desconoce bajo qué procedimiento se realizará. Al interior del tricolor lógicamente exigen que haya un proceso interno, sobre todo porque ya lo hubo en la dirigencia estatal, pero eso lo decidirá SERGIO GUAJARDO MALDONADO, en el entendido de que se verá mal si aplica el “dedazo”. Y respecto a los que pretenden la dirigencia se mantienen en la lista JAIME EMILIO GUTIÉRREZ SERRANO, quien es el que anda pidiendo el apoyo de la mayoría de los altos mandos del partido, pero igualmente siguen a la espera de ser considerados JAVIER LOZANO RODRÍGUEZ, quien tiene cierto apoyo del sector juvenil y de la CNOP, así como JUAN JUANES CARRIZALES, quien es impulsado a través de la CTM. Y de último momento ha emergido CARLOS RESÉNDIZ, quien para tal efecto trae el apoyo de la diputada federal, Yahleel Abdala Carmona.

REGIDORES DICEN QUE SEGUIRÁN TRABAJANDO

La mayor parte de los regidores del Cabildo de Nuevo Laredo han sido enfáticos en manifestar que ninguna ley electoral les va a impedir el que sigan trabajando. Claro que las acciones que lleven a cabo serán en pleno apego y respeto a los lineamientos que ha establecido el Instituto Nacional Electoral (INE) bajo la denominada “cancha pareja”, y que básicamente para ellos establece que no se pueden publicitar como funcionarios públicos, máxime sí aspiran a algún cargo público, que bien puede ser la reelección en sus cargos, o intentar asumir alguna otra posición. Bien por ellos, porque la verdad esto no debe ser motivo para que le bajen a la chamba, máxime en tiempos en que se requiere brindar más apoyo a las necesidades del pueblo.

AGUA Y DRENAJE PARA COLONIAS MARGINADAS

Dentro del presupuesto de obra pública para el segundo año de la presente administración municipal se tiene contemplada la introducción de agua y drenaje en las colonias Insurgentes y Los Artistas, así como drenaje en Los Presidentes y San Roberto y agua en Independencia Nacional. Estas acciones son por gestiones de la regidora SILVIA FERNÁNDEZ GALLARDO BOONE, representante del sector y a la vez presidenta de la Comisión de Obras Públicas. Por cierto que Silvia ha sido criticada por algunos de sus compañeros al considerar que se está “llevando” gran parte del presupuesto de obras para su sector, pero en este sentido hay que considerar que el área que representa es de las más marginadas y requieren de tales servicios. Además no se lo está llevando todo, pues el presupuesto es equitativo. Pero de que demuestra Silvia que está trabajando, vaya que lo demuestra.

LA MORINGA… Y ALGO MAS

Ahora resulta que la moringa, esa planta que muchos consideran maravillosa para la salud, ahora viene combinada con ajo japonés, dizque porque tiene mejores efectos. ¿Sera? Le voy a preguntar a mi compadre PEDRO NATIVIDAD, quien es asiduo consumidor de moringa, ya que dice que esta le genera energía y estar muy activo (aunque yo lo sigo viendo igual de arrastrado que siempre jejeje). La verdad ya se había tardado en combinar la mentada moringa con otros productos, todo con el afán de vender más. Al rato le van a echar sal del Himalaya, uña de gato peruana, tulipanes rojos holandeses o corteza de huizaches, porque aunque no lo crean la corteza de nuestros huizaches son muy solicitados al sur del país. Pero bueno, todo sea con tal de sentirnos mejor, o al menos creer que estamos mejor, aunque nos siga cargando el carajo, sobre todo por no dejar de empinar el codo.

