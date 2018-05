DESDE LA FRONTERA POR PEDRO NATIVIDAD Segundo día, candidatos con pila llena En el segundo día de campaña de los candidatos a presidente municipal,...

DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Segundo día, candidatos con pila llena

En el segundo día de campaña de los candidatos a presidente municipal, en Nuevo Laredo la pila sigue llena, y ninguno de los tres candidatos principales, PAN, PRI y MORENA, donde vamos a incluir al Verde Ecologista, pararon siquiera para agarrar respiro.

Son los del PAN y MORENA los más activos, seguidos del Verde Ecologista, mientras que el del PRI, sigue con sus reuniones fuera del sol.

El PAN de Enrique Rivas, sigue fuerte, por las mañanas dando entrevistas, y visitando empresas, y en las tardes las largas caminatas por las colonias.

Rivas salió como si fuera perdiendo, su agenda es de las más apretadas, un evento tras otro.

Aunado a esto, se le ha unido ya el candidato a Diputado Federal, Salvador Rosas, quienes ahora juntos saldrán todos los días a buscar el voto ciudadano, lo que significa que van en unidad por un solo proyecto, el proyecto panista.

En MORENA, Ramón Garza Barrios, con una agenda menos intensa, pero cansadora, en donde también incluye visita a empresas, entrevistas y caminatas en las colonias.

En el Verde Ecologista, su candidata Maribel Garza, se dedica a realizar caminatas por las colonias, acompañado del candidato a Diputado Federal, Gustavo Pantoja.

Y el del PRI, Daniel Peña, sigue realizando un evento al día, con la reunión de lo que llama redes afectivas en lugares cerrados, evitándose la pena de salir a las colonias bajo el fuerte sol.

CHAVA ROSAS TRABAJARA CON LOS INGENIEROS

El candidato a Diputado Federal por el Distrito Uno, Salvador Rosas, sostuvo un encuentro con los miembros del Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo Laredo (CIC), con quienes reafirmó el compromiso de seguir trabajando juntos por el beneficio de la cuidad.

El propósito de Chava Rosas, es lograr que tenga mejores condiciones de vida para sus habitantes y de inversión para la actividad pública y empresarial.

Es por eso que se comprometió a crear un Plan Nacional de Infraestructura, donde el sector privado y las organizaciones sociales podrán participar para incrementar sustancialmente la inversión pública, privada y mixta en la infraestructura estratégica del país.

RAFA PEDRAZA REITERA COMPROMISO CON LA EDUCACION

El alcalde neolaredense, Rafael Pedraza, llevó a cabo diversas actividades en torno al Día del Maestro, en donde reiteró su compromiso con la educación.

Al encabezar la ofrenda floral en el monumento al docente, ubicado en la colonia Benito Juárez, en coordinación con la Junta Cívica Patriótica y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Pedraza destacó que los maestros son el presente y futuro de México, ya que gracias a ellos se forman a grandes hombres y mujeres, por lo que hizo el compromiso de seguir apoyándolos.

RAMON SE REUNE CON MAESTROS

El candidato de MORENA a la alcaldía, Ramón Garza Barrios, aprovechó el día para reunirse con un grupo de maestros, a quienes ofreció una propuesta con más apoyos para todas las escuelas de Nuevo Laredo.

Ramón ofreció un desayuno a los profesores, a quienes dio a conocer todas las propuestas de campaña, compromisos a realizar si el voto le favorece.

El candidato de izquierda, también caminó por la colonia Nueva Era, llamando a los vecinos a votar por los candidatos del partido de López Obrador.

NUEVA ALIANZA SIN 32 CANDIDATOS

Ya se nos hacía extraño que el candidato del Partido Nueva Alianza no saliera a campaña en Nuevo Laredo.

Resulta que por tratarse de un partido que nadie quiere, no pudieron conseguir candidato, y no solo en Nuevo Laredo, si no que en 32 de los 43 municipios.

En pocas palabras, solo tienen candidatos en Tula, Altamira, Madero, Jiménez, Reynosa, Aldama, Gómez Farías, Valle Hermoso, Mante, Méndez y Güemez.

Según Brenda Mendieta, no tienen dinero porque el nacional no les ha enviado prerrogativas, desde antes de las campañas presidenciales.

El PANAL es el partido de los maestros, sin embargo, los profesores andan apoyando a los candidatos del PAN, PRI y MORENA… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

Comentarios pedropnatividad@gmail.com

