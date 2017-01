Senado de Texas reconoce a Cabeza de Vaca

SENADO DE TEXAS, RECONOCE LA CONSTRUCCIÓN DE LAZOS COMERCIALES DEL GOBERNADOR FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.- .-en la capital del estado de TEXAS y...

SENADO DE TEXAS, RECONOCE LA CONSTRUCCIÓN DE LAZOS COMERCIALES DEL GOBERNADOR FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.- .-en la capital del estado de TEXAS y dentro del recinto del senado de este gran estado en Austin, Texas, fue homenajeado ante el pleno de la Legislatura de Texas, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, destacó la construcción de lazos comerciales y culturales más fuertes entre ambas entidades, gracias al inicio de una política de colaboración y comunicación sin precedentes en su historia.

== CREAN UN FRENTE ALCALDES PANISTAS ANTE POLÍTICAS MIGRATORIAS DE EE UU..-en la reunión celebrada en TIJUANA BAJA CALIFORINA, y donde estuve presente ENRIQUE RIVAS, COMO ALCALDE DE NUEVO LAREDO, El tema principal tratado por los alcaldes fronerizos es la atención y mecanismos para atender a los mexicanos que probablemente sean deportados de Estados Unidos, situación que se podría encrudecer en las fronteras, como es el caso de Nuevo Laredo.

== EN MANTE, CREAN CONCIENCIA PARA USAR EL CASO EN LOS MOTOCICLISTAS.- Porque te queremos. ¡USA EL CASCO!, No manejes bajo influencia del alcohol, respeta los señalamientos viales y de tránsito, no uses el celular, y no expongas a toda tu familia; lleva solo un acompañante al viajar en motocicleta.

== ALCALDES DE XICO Y LLERA, ACUDEN A EVENTO DEL GOBERNADOR FRANCISCO GARCÍA.- el alcalde de xicotencatl Ing Vicente Verastegui Ostos, asisitió como invitado a la reunión donde las autoridades del Campo en Tamaulipas, proponen las nuevas reglas de operación para los productores agricolas, ganaderos y pesqueros,

El Gobernador estuvo acompañado de su esposa, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca.

A iniciativa del Senador texano Eddie Lucio, García Cabeza de Vaca recibió un reconocimiento, respaldado por ambas fracciones del Senado de Texas, por su trayectoria como legislador federal y local, alcalde de Reynosa, Senador y ahora Gobernador de Tamaulipas.

En sesión del pleno Legislativo, presidida por el Vice Gobernador Dan Patrick, García Cabeza de Vaca, expuso que los integrantes de su administración han sido exhortados a trabajar en proyectos conjuntos con sus homólogos de Texas desde el primer día de esta nueva administración estatal.

“Como muchos saben, el motor económico entre ambos estados es de más de mil millones de dólares por día. Tal vez esta es una de las regiones más visitadas y prosperas del mundo, y sin embargo tenemos mucho trabajo por hacer en temas como seguridad, comercio, energía, infraestructura, agricultura y turismo por mencionar algunos”, dijo el Gobernador de Tamaulipas ante los legisladores de Texas.

Enfatizó que la importancia de la relación entre ambos estados se debe a que no solamente son vecinos, sino que sus habitantes son socios, amigos y sobre todo, familia.

Reiteró que se establecerán oficinas comerciales tanto en San Antonio como en el Valle de Texas para promover la relación comercial entre ambos estados y ofrecer servicios a los residentes tamaulipecos en Texas.

García Cabeza de Vaca saludó personalmente a todos los integrantes del Senado de Texas y recibió de manos del Senador Eddie Lucio, un mazo como el utilizado durante las sesiones legislativas.

Tras la ceremonia, el Gobernador sostuvo un encuentro con el nuevo Secretario de Estado de Texas, Rolando Pablos, quien le externó el interés que existe de emprender grandes proyectos en región Texas-Tamaulipas.

Ahí el presidente municipal, Enrique Rivas, acordó con integrantes de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) de gobiernos municipales panistas, la creación de un frente ante las políticas migratorias y comerciales antimexicanas de Donald Trump.

Enrique Rivas, vicepresidente de la ANAC, comentó que es de vital relevancia sumar esfuerzos para enfrentar los cambios esperados en las políticas del gobierno norteamericano, sobre todo en temas de migración e inversión que tendrían un impacto en la economía mexicana.

“Ya los gobernadores fronterizos fijaron su postura, ahora los alcaldes hemos reiterado nuestro compromiso para coordinarnos en conjunto y estar al pendiente del impacto que tendrá el cambio de política migratoria, para mi gobierno es muy importante lo que ocurra por ser franja fronteriza y sobretodo las repercusiones en el ciudadano, en su actividad diaria”, comentó.

Los gobiernos municipales emanados del Partido Acción Nacional acordaron la creación del “Plan para Repatriados” que consiste en una serie de medidas para integrar al mercado laboral a los mexicanos repatriados por la frontera norte; como es promover la vocación productiva, capacitar en el empleo, apoyo a proyectos productivos familiares, entre otros.

Y propiciar un paquete de facilidades para respaldar las empresas norteamericanas entre los que destaca la exención de pago de uso de suelo, apoyar a las empresas para la obtención de licencias de construcción y condonarles el pago de las mismas entre las más importantes.

CREA EL H. CONGRESO, ÁREA DE QUEJAS Y RESPONSABILIDADES.-desde este miercoles 18 de enero, la Contraloría Interna del Congreso del Estado, cuenta con una nueva área de Quejas y Responsabilidades, cuyo fin es recibir y dar trámite a las denuncias que se pudieran presentar por incumplimiento de obligaciones de los servidores públicos de este Poder.

Y fue presisamente, el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Diputado Carlos Alberto García González, quien le entregó el nombramiento como jefa de dicha unidad a la Licenciada en Derecho Astrid Alicia Ortíz Sánchez.

La jefa del área de Quejas y Responsabilidades, resaltó que el artículo 66 de la Ley sobre la Organización y funcionamiento Internos del Congreso, establece que la Contraloría Interna, tiene a su cargo la tramitación de los procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos.

Las sanciones van desde amonestación privada, publica, suspensión del empleo sin goce de sueldo, así como inhabilitación y destitución, entre otras.

Con estas leyendas y difución del uso del casco pretenden las autoridades municipales abatir el alto indice de accidentes de Motociclistas, ya que tiene un promedio del 85% y es por la ausencia de casco en el uso de este útil herramienta de transporte, además saber que la primera y más importante razón del casco, es que puede salvarte la vida, así de sencillo. Pero si aún no te has convencido con todos los datos que te hemos dado, tenemos más razones aún: El casco protege la cabeza, el cerebro y la cara.

Su uso constituye una auténtica barrera, impidiendo el contacto directo del cráneo con cualquier tipo de objeto.

Absorbe gran parte del golpe, reduce la aceleración y el movimiento de cerebro y cráneo.

Distribuye la fuerza del impacto, evitando que el golpe se concentre en un punto determinado de la cabeza.

El 85% de las muertes en accidentes de moto se producen a consecuencia de lesiones cerebrales, y dentro de ellas un altísimo porcentaje se debe a no haber utilizado el casco.

ALCALDES DE XICO Y LLERA, ACUDEN A EVENTO DEL GOBERNADOR FRANCISCO GARCÍA.- el alcalde de xicotencatl Ing Vicente Verastegui Ostos, asisitió como invitado a la reunión donde las autoridades del Campo en Tamaulipas, proponen las nuevas reglas de operación para los productores agricolas, ganaderos y pesqueros, y donde Vicente Verasteguí, continúa buscando aterrizar mucho más recurso para el municipio de Xico asistiendo a la Presentación de las reglas de Operación de los Programas Federales.

ASÍ MISMO EL ALCALDE DE LLERA HECTOR DE LA TORRE, asistió al evento donde se propuso de parte de las autoridades que rigen el campo en Tamaulipas, las nuevas reglas de operación para productores Agricolas, Ganaderos y pesqueros.