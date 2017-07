SENCILLITO Por ALBERTO RODRIGUEZ ROMERO Sentimientos de México, Concurso Nacional de Fotografía, es una actividad abierta a todas las personas de nacionalidad mexicana, que,...

SENCILLITO

Por ALBERTO RODRIGUEZ ROMERO

Sentimientos de México, Concurso Nacional de Fotografía, es una actividad abierta a todas las personas de nacionalidad mexicana, que, sin importar en dónde se encuentren, quieren compartir la forma en que capturan a través de fotografías, su entorno, su sentir, sus sentimientos de nacionalidad, su reconocimiento a sus símbolos patrios, a sus orígenes, a su familia, a las riquezas naturales que les rodean; que quieren expresar su diversidad y su riqueza cultural. Su orgullo como mexicanas y mexicanos.

Así reza el escrito de la Secretaría de Gobernación con el cual invitó a formar parte del tercer concurso, en el primero participaron dos mil 500 personas, en el segundo más de 12 mil, incluso de otros países, así lo dice el link https://www.gob.mx/sentimientosdemexico/articulos/informate-conoce-y-participa-expresion-de-orgullo donde está toda la información del concurso que se cerró en diciembre de 2016.

Dirá usted, ¿porqué toca ese tema ahora? Ya hubo ganadores, de primero a tercer lugar en dos categorías, cámara digital y dispositivo electrónico. Es decir, todos pueden participar.

Este miércoles, en la explanada de la plaza Juárez, frente a Palacio de Gobierno en la capital tamaulipeca, la Secretaría de Gobernación puso una exposición con un centenar de fotografías. Hoy tuve el placer de recorrer la exposición, de ver la agudeza fotográfica de los mexicanos, y en algunos casos, muy pocos, en el ingenio para titularlas.

En la rama de dispositivo electrónico ganó una fotografía de una mujer indígena sentada sobre un “mar” de olotes, con su falda colorida resaltando sobre el pálido color de lo que fue una mazorca.

La de fotografía libre era un paisaje de volcanes, cómo muchas de las fotos, pero a mi gusto muy personal, debió ganar la de un azteca caminando por paseo de la Reforma, con una mirada inquisitoria, no a la cámara, a algún punto en su horizonte, muy natural, rodeado por la histórica avenida de la Ciudad de México, con el paso de la modernidad en coches y rodeado de edificaciones de altura.

Pero lo que más me llamó la atención de esas más menos 100 fotografías es que no hay una sola de un tamaulipeco, es más no hay una sola de Tamaulipas, cuando somos poseedores de una tierra de ensueño, de la biosfera del Cielo; de La Pesca; de la Sierra Madre Oriental y sus zonas de altura; de los más lindos amaneceres… pero sobre todo, de grandes fotógrafos.

¿Porqué no hubo uno sólo que quedará entre los primeros 50 lugares? Sentimientos de México debe echar una mirada a Tamaulipas.

Me gusta: Me gusta Cargando...