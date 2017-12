Será 2018 una prueba para el PAN

Tendencias Oscar Contreras Nava Hace unos días, Ismael García Cabeza de Vaca, secretario general del PAN en Tamaulipas declaró que trabajaran para lograr el...

Oscar Contreras Nava

Hace unos días, Ismael García Cabeza de Vaca, secretario general del PAN en Tamaulipas declaró que trabajaran para lograr el triunfo en las elecciones federales del 2018 y que sacaran adelante las dos senadurías, las nueve diputaciones federales y reafirmarán su presencia en los 24 municipios que gobiernan aunque van por los otros 19.

Sin embargo, reconoció que la alianza con el PRD y Movimiento Ciudadano que integran el Frente Ciudadano por México no es extraña, ya que en la pasada elección “nuestro hoy gobernador tuvo la certeza y habilidad de integrando a otras corrientes políticas de otros partidos, así que ya estamos trabajando con la militancia porque la gran alianza que haremos es con los ciudadanos”.

La posición que Ismael García Cabeza de Vaca tiene con respecto al Frente Ciudadano habla de su crecimiento como un estratega del PAN en Tamaulipas y se muestra muy respetuoso cuando asegura que “el rival más fuerte será quien salga por Acción Nacional y el Frente Ciudadano, de eso no nos queda la menor duda, pero se mantendrán ser respetuosos de los tiempos mientras no se concrete el tema en la Ciudad de México.

Sin duda que el secretario general del PAN tuvo mucho que haber aprendido de la prudencia, el constante trabajo y la habilidad, que tuvo su hermano para establecer y pactar acuerdos políticos con los grupos más fuertes del panismo nacional y de Tamaulipas, lo que le permitieron ganar la elección de 2016 y ser el primer gobernador pianista en Tamaulipas.

Cabe aclarar que esto lo realizó en más de 10 años y tuvo el tiempo suficiente para analizar donde estaban las debilidades de sus adversarios; quiénes serían sus aliados y especialmente, quienes lo acompañarían en su proyecto para llegar al gobierno. Esto es muy destacable, porque mientras los priistas le daban rienda suelta a su ambición y pactaban con la delincuencia organizada, él solamente los observaba y preparaba el mensaje que al final, los vendría a derrotar.

Pero en la política todo cambia y no es lo mismo estar en la oposición que estar en el gobierno y si no hay coherencia con lo que se dijo en campaña y con lo que se hace o los resultados que se presentan, los electores modificarán su percepción de quienes gobiernan y esto pudiera ser la tumba electoral de lo que pudo mantenerse y no se hizo.

Por ello, es importante que se hagan ejercicios de medición como encuestas, focus o simplemente pidan opinión a sus militantes, líderes de opinión, empresarios y a los actores sociales y políticos que deseen, para que tengan una clara y objetiva visión de la realidad, ya que siempre en las elecciones intermedias, como las que tendremos en 2018, los ciudadanos calificaran con su voto al partido en el gobierno y el PAN tendrá que pasar por esta prueba, para bien o para mal. Ni más ni menos.

Para finalizar, todavía el ciudadano Meade no es candidato oficial del PRI y ya circulan rumores de que si no prende entre la ciudadanía, pudiera ser cambiando por Aurelio Nuño quien será su coordinador de campaña.

Esto sería algo muy similar con lo que le pasó a Luis Donaldo Colosio, pero esperamos que el cambio, si lo van hacer, es mejor que lo enfermen y lo hagan a un lado, que no sea por lo mismo que le pasó a sonorense.

Finalmente, es importante mencionar que nunca serán iguales los candidatos presidenciables, el ciudadano Meade nunca se preparó para ser candidato en una elección popular y por esto, a veces se ve grotesco y luego diciendo eso de que “llevaremos a México al lugar de potencia mundial”, pues como que nadie se lo cree. ¿Verdad?

Para finaliza, el diputado local, Carlos García González, presidente de la Junta de coordinación política del Congreso de Tamaulipas, anuncia que este martes 5 de diciembre de 2017, los legisladores tendrán actividades en comisiones legislativas y las cuales iniciarán a partir de 10:00 horas.

Si usted va, es seguro que tenga que esperar que los legisladores terminen, ya que estarán revisando algunas iniciativas de reforma, las cuentas públicas o los puntos de acuerdo que se expondrán en el pleno del Congreso.

De tal manera que sólo se les pide que tengan paciencia a que terminen y los aborden, porque de otra manera, van a interrumpir los trabajos legislativos que se realizan para consolidar el gobierno de Los Vientos de Cambio. Así de simple.

