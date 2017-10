SE DICE POR JOSE NATIVIDAD Se Dice, Vaya que existen personas que son como el “cangrejo”, no pueden ver que alguien va avanzando o...

Se Dice, Vaya que existen personas que son como el “cangrejo”, no pueden ver que alguien va avanzando o está haciendo bien su trabajo, porque empiezan a desprestigiarlo para que queda mal ante los demás y es el caso que está pasando con la dirigente del PAN en Nuevo Laredo, Imelda Sanmiguel Sánchez, una mujer que ha tapado bocas con el trabajo que ha realizado al frente del blanquiazul, pero como dijo hay personas que no lo ven así y no quieren que sobre salga, esta persona de genero mujer, que fue funcionaria en la anterior administración, ha creado un perfil de Facebook denominado “Rebeldes del PAN Nuevo Laredo”, quien ha comenzado a hablar pestes de la dirigente, con la finalidad de que los ciudadanos y militantes panistas, vean con malos ojos a Imelda Sanmiguel…

Y cuál es el objetivo de esta mujer, que piensa que por atacar a la dirigente, van a voltear a verla para ofrecerle algún puesto para que deje de atacar y así lograr su cometido, lo cual parece que no lleno cuando fue directora, o a lo mejor ya se le acabo el dinero que gano y se le hizo fácil hacer este tipo de acciones, pero lo que no sabe, es que ya saben quién es y que jamás será tomada en cuenta y mucho menos por los actos que está realizando, muy mal por esta persona, porque en vez de sumarse, quiere dividir al PAN, pero es algo que jamás lograra, ya que como lo dije, Imelda ha logrado que el PAN cada vez sea más unido, y el mensaje que le envió la dirigente a esta persona solo fue “Si los perros ladran, es señal que vamos avanzando” …

Se Dice, Después de un año sin una cabeza al frente del ITAVU, al fin el gobernador del estado nombro a la ex regidora Mariza Zárate, quien desde este lunes inicio su trabajo como delegada de la institución, la cual tiene como función ayudar a las familias más vulnerables de la ciudad, Mariza, menciono que ya se puso en contacto con el gobierno del estado, para que sean bajado lo más rápido posible los apoyos que otorgaran a los ciudadanos, así como apoyar aquellas personas que tengan adeudos con terrenos, además de poner en marcha las blockeras que existen en diferentes colonias, para que puedan surtirse de block a bajo costo, materiales, terrenos y escrituras a los que ya hayan terminado de pagar sus terrenos…

Algunos dicen que Mariza Zárate, fue puesta como algo emergente, más no saben que Mariza es una de las panistas más reconocidas y que le sabe a la labor de ayudar y estar al frente de una dependencia, además Mariza cuando fue regidora, demostró su labor de servir a la ciudadanía, sabemos y confiamos que hará un gran trabajo y en poco tiempo demostrara que fue una buena decisión del gobernador haberla puesto al frente del ITAVU…

Se Dice, Después de que la aerolínea Aeroméxico anunciara que elimino el viaje matutino Nuevo Laredo-ciudad de México, el alcalde Enrique Rivas, no se quedó cruzado de brazos y rápidamente reacciono para regresar ese vuelo que tanto perjudicaría a los usuarios…

El alcalde anuncio que este próximo 25 de octubre sostendrá una reunión con los directivos de la aerolínea, para exigir se mantengan los viajes matutinos de Nuevo Laredo a la capital del país, además dijo que se realizó una convocatoria, para que todos los organismos sociales, COPARMEX, con la Asociación de Agentes Aduanales, CANACO y demás grupos industriales y empresariales para realizar una carta exigiendo a la aerolínea que no sea eliminado este vuelo…

Como alternativa el acalde señalo que ya se encuentra en pláticas con otras aerolíneas que puedan dar este servicio en dado caso de que Aeroméxico decida no reactivar el vuelo…

Se Dice, el Sistema DIF municipal que encabeza la señora Adriana Zárate Herrera, para conmemorar el Día Mundial de la Alimentación, instalo un módulo de orientación nutricional afuera de las instalaciones, el objetivo de este módulo es orientar a las personas para que lleven una buena alimentación…

En el sistema DIF se ayuda a las personas, explicarles, orientarlos sobre una buena alimentación y así poder prevenir muchas enfermedades, en el módulo se les orienta, además de darle el pase con un nutriólogo para que sean valorados y les puedan dar una buena dieta o recetas con productos sanos para tener una mejor alimentación…

