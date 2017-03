Siamar más fuertes que nunca

SEÑAL POLITICA POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA EN LA ASIGNACION DE CANDIDATURAS al senado de la República por el PRI habrá que anotar al...

SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

EN LA ASIGNACION DE CANDIDATURAS al senado de la República por el PRI habrá que anotar al mantense y diputado federal ALEJANDRO GUEVARA COBOS, quien cuenta una amplia trayectoria política, le siguen otros posibles suspirantes como El propio BALTAZAR HINOJOSA que no es bien vista su aspiración política o bien la del ING. ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO ex dirigente estatal del PRI y ex diputado federal entre otras cosas. En fin le comentamos, El PRI puede primero reorganizarse políticamente y analizar que es lo que sucederá rumbo al 2018…

EN EL SIAMAR, sindicato industrial autónomo de maquiladoras de Reynosa que dirige ALBERTO LARA BAZALDUA, las cosas no andan mal, reafirma el propio gremio la confianza a sus dirigentes, al trabajo político social que han venido desarrollando en cada ocasión que son llamados a cuentas y como dirigentes sindicales han tenido siempre respuestas con acciones en pro de la cultura, el deporte, la educación, la defensa de los derechos humanos y de los trabajadores ante las empresas, por lo que la confianza se ve contagiada en la base trabajadora que refrendó hace algunos dias el liderazgo de ALBERTO LARA BAZALDUA y este a su vez indicó que se está manipulando a un reducido grupo de elementos para distorsionar la política de trabajo y acción que realiza la central obrera mas fuerte del estado de Tamaulipas como es el sindicato que fundara DON ANGEL TITO RODRIGUEZ SALDIVAR…

MIENTRAS QUE UNO DE LOS PROSPECTOS A UNA POSICIÓN MAYOR que la de regidor es el ex dirigente político del PRI en dos ocasiones y actual regidor neolaredense ING. JESUS VALDEZ ZERMEÑO, pues e un elemento dentro de los priístas que cuenta con una amplia participación, y dirigido el partido en dificiles momentos, por lo que no hay que perderlo de vista al político neolaredense… Por cierto lo acaban de asignar como presidente de la comisión de energía del cabildo municipal de Nuevo Laredo. Y esto Por acuerdo de Cabildo, quedaron conformadas las comisiones de Energía y Estadística por propuesta del presidente municipal ENRIQUE RIVAS; en total son 27 participantes que buscarán desarrollar proyectos aplicables en beneficio de Nuevo Laredo. La Comisión de Energía quedó conformada por JESUS VALDEZ como presidente, MANUEL CANALES BERMEA secretario y se integran el segundo síndico GUSTAVO MONDRAGON, RAFAEL TAWIL, ADRIANA GARCIA SANMIGUEL, JUAN ZARATE Y RAQUEL GUAJARDO…

Y en el sector salud, con acciones preventivas y curativas, el gobierno de Tamaulipas a través de la Secretaría de Salud,puso en marcha la Primera Semana Nacional de Salud Bucal 2017. Del 13 al 17 de marzo y bajo el lema “Mucho más que dientes sanos, un total de 2 mil 401 elementos, entre odontólogos, enfermeras, promotores y estudiantes visitarán 864 escuelas del estado para propiciar la cultura del autocuidado de la salud, entre los alumnos del nivel básico. Aunado a ello, más de 180 unidades de salud distribuidas en todo el estado, atenderán a la población de los principales problemas buco-dentales para contribuir a su disminución. Con la representación de la secretaria de Salud, Lydia Madero García, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, ALEJANDRO GARCIA BARRIENTOS puso en marcha las acciones de esta jornada intensiva en la Escuela Primaria “Himno Nacional” de Ciudad Victoria…

Y POR VALLE HERMOSO, el Alcalde DANIEL TORRES ESPINOZA junto con la dirección de sanidad visitó personalmente las diversas taquerías de la ciudad con la finalidad de exhortarlos en extremar precauciones en la higiene del producto, limpieza sanitaria y lavado de manos. Donde la dirección de sanidad en Valle Hermoso informó que lo anterior obedece a una campaña constante de concientización para que los propietarios de taquerías mantengan siempre especial atención en la higiene de los alimentos que ofertan a la población. Los propietarios de taquerías se han mostrado atentos a las indicaciones por parte del municipio y han manifestado su disposición de seguir las sugerencias presentadas por la dirección de sanidad municipal.

ROSA ISELA PECINA, ex dirigente del PRI municipal y ex regidora valle hermosense quien ha sido invitada por el alcalde vallehermosense como nueva directora de participación ciudadana, es un elemento a quien no hay que quitarle el ojo de encima, pues su trayectoria política y de participación con la ciudadanía le abre las puertas para realizar una de las mejores labores en la administración municipal entregando buenas cuentas a su partido revolucionario institucional….

POR CIERTO buen acierto la designación del gobernador del estado en la dirección del hospital general de Valle hermoso, siendo el agraciado el médico FORTINO RAMIREZ a quien le entregó nombramiento MARIO CANTU, sub secretario de salud el pasado lunes por la mañana, sustituye al doctor CARLOS MACIAS CATALAN… Y LO MISMO SUCEDIO en el hospital integral de Rio Bravo donde la doctora MAYA MUNE, asumió la dirección del nosocomio y se comprometió ante sus compañeros de trabajo a rehabilitar un sinfin de situaciones que no funcionan como es el quirofano y otras áreas que lamentablemente el anterior director dejó caer por ineficiente, asi es de que duro trabajo le corresponde a la nueva dirección. También le entregó el nombramiento el sub secretario de salud, MARIO ENCARNACION CANTU….

