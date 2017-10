Siempre sí van ex priístas por Morena

CHISMORREO POR ALMA NIGER Los ex priístas Felipe Garza Narváez, Américo Villarreal Anaya y Jaime Moreno, así como el ex panista, José Ramón Gómez...

CHISMORREO

POR ALMA NIGER

Los ex priístas Felipe Garza Narváez, Américo Villarreal Anaya y Jaime Moreno, así como el ex panista, José Ramón Gómez Leal, y el actual dirigente estatal de del Partido MORENA, Enrique Torres Mendoza, competirán entre sí por la coordinación de organización del mismo instituto político, para las próximas elecciones. Hasta donde se tiene conocimiento los cinco han sido seleccionados por el propio dirigente nacional de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, esto pese a las quejas e inconformidades de quienes se sienten más morenos que la raza de bronce. Y eh aquí lo interesante, ya que tanto Felipe como Chema Leal buscaron en su momento ser considerados como candidatos a diversos puestos, y sin embargo la militancia “morenista” los “bateó” y hasta se mofaron de ellos diciendo que con esto quedaban fuera de aspiraciones en MORENA. Sin embargo no contaron con que los mencionados cuentan con el respaldo del dueño absoluto del partido, quien como tal hace valer su ley y por lo tanto les dará la oportunidad de figurar. Y nada tonto López Obrador, ya que los citados saben de estrategia electoral y por lo tanto habrán de serle de utilidad para sus intenciones políticas. Y es que en MORENA hay muchos que se sienten fundadores del partido, pero no juntan nada de gente, y pues así no se puede. Grillan mucho, Pero aportan poco.

VENCE PLAZO DE REGISTROS

Este fin de semana vencerá el plazo para el registro de candidatos independientes, tanto a la Presidencia de la República como a las Senadurías. Primero hasta el último minuto del sábado 14 de octubre se estarán recibiendo los registros para contender por el cargo de Presidente. Y aunque los interesados se pueden registrar en cualquier consejo distrital electoral, se espera que la mayoría de los interesados lo haga en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) con sede en la capital del país. Para el caso de las senadurías, los registros se deberán hacer hasta el último minuto del domingo 15 de octubre y deberán ser en los correspondientes consejos electorales de los respectivos estados. A decir verdad para las senadurías de Tamaulipas no se esperan muchos apuntados, pues el cumplir con los requisitos para ello, no es nada fácil.

AHORRA MUNICIPIO 17 MILLONES

Un ahorro de 17 millones de pesos logró el gobierno municipal por concepto de electricidad y pago de la deuda municipal, por lo que dichos recursos han sido reprogramados para obras de beneficio de la sociedad. Fue en la sesión de Cabildo de este miércoles donde la primera síndica, Dorina Lozano Coronado, anunció sobre dicha rebaja y a la vez dio a conocer en que se reprogramarán los recursos, que básicamente será en dos obras, una de alumbrado público en el tramo del Bulevar Rea entre Segundo Anillo Periférico y Amazonas, que abarca Reservas Territoriales y Nueva Victoria, y cuya superficie será de 2 mil 900 metros lineales con inversión de 6 millones 950 mil 770 pesos, además de la demolición y reconstrucción de un camellón en el mismo tramo, con monto de 10 millones 049 mil 229 pesos. De esta forma el gobierno que encabeza Enrique Rivas Cuéllar sigue logrando importantes ahorros, y aplicándolos para más obra pública.

SE LE CARGA LA CHAMBA A LA COMAPA

Mucha chamba está registrando la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) y prueba de ello es que este miércoles atendieron un hundimiento en la Carretera Aeropuerto y Carretera Nacional, donde se van a rehabilitar 18 metros lineales de tubería de drenaje sanitario, el cual ha estado brotando en colonias aledañas. También se trabaja en la reparación de un hundimiento en la rampa de acceso al bulevar Colosio por el bulevar Paseo Colón, donde se restaurarán 60 metros lineales. Aunado a esto se atendió también una fuga en la línea de conducción de agua del tanque Matamoros, lo que llevó a suspender el suministro de agua potable, aunque por fortuna los trabajos no tardaron más de cuatro horas. Hay muchos otros hundimientos que se han generado tras las pasadas e intensas lluvias, y los cuales también ya se están revisando.

UNIDAD REVOLUCIONARIA

Este miércoles anduvo en Nuevo Laredo el ex dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lucino Cervantes Durán, aunque ahora vino en su calidad de presidente estatal del grupo Unidad Revolucionaria (UR) que aglutina a ex funcionarios de los tres niveles de gobierno. Lucino vino a entrevistarse con el dirigente local del mismo grupo, Arnulfo Tejada Lara, y ambos le hicieron a su vez una visita al dirigente local del tricolor, Viviano Vázquez Macías. Una muestra más de que en el PRI ya andan armando cuadros con miras a los comicios del año venidero.

BUEN TRABAJO EN LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

De reconocerse el trabajo que sigue desempeñando el Secretario del Ayuntamiento, Raúl Cárdenas Thomae, quien la verdad ha superado las expectativas que se esperaban de él en dicho cargo. Ha mostrado con creces poder con la encomienda, pero sobre todo ha podido poner orden en el desorden que imperaba en su oficina. Por cierto que Raúl Cárdenas ha hecho buena mancuerna con Luis Lauro García Treviño, Director Jurídico del Ayuntamiento, y quien dicho sea de paso también ha estado realizando una muy excelente labor en su encargo. Bien por ambos.

POR UN MÉXICO SIN HAMBRE

Para este sábado 14 de octubre en punto de las nueve de la mañana está programado el inicio de la campaña Por Un México Sin Hambre que a nivel local organiza el Banco de Alimentos, adherido a la Diócesis de Nuevo Laredo. Esto no es más que una colecta de alimentos no perecederos que más adelante se donarán a organismos que apoyen con labores alimenticias, y se iniciará en la explanada del monumento a Los Fundadores, por lo que se espera la participación de la comunidad.

LO ÚLTIMO

Tanto la Secretaria de Bienestar Social del gobierno municipal, Iliana Medina García, como el Director de Educación, Antonio Arredondo Álvarez, continúan trabajando muy de la mano en la elaboración de las listas de becas municipales. Se espera que a fines de este mes se den a conocer los nombres de los beneficiados… Hasta parece raro pero las cosas en las escuelas han estado mejorando mucho en la presente administración estatal, en comparación con la anterior. ¿Será que ahora ya no hay tanta tolerancia a chiflazones? ¿Será porque se les ha leído la cartilla? O será el sereno, pero lo cierto es que se está aplicando una mayor disciplina, y eso es bueno… Se siguen quejando los obreros de maquiladoras que es nulo el apoyo que reciben de la regidora que los representa ante el Cabildo. Y cierto es que poco apoyo se le ve brindar a la regidora Juana Elsa Mata García. Lo peor del caso es que ni quien le jale la rienda, pues la susodicha dice que no tiene por qué rendirle cuentas a nadie. Sopas perico.

