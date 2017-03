Sigue el frijol con gorgojo

CHISMORREO POR ALMA NIGER En su visita a Nuevo Laredo Andrés Manuel López Obrador, virtual candidato por tercera ocasión consecutiva a la Presidencia de...

En su visita a Nuevo Laredo Andrés Manuel López Obrador, virtual candidato por tercera ocasión consecutiva a la Presidencia de la República, aunque ahora bajo las siglas del Partido MORENA, no dijo muchas cosas nuevas. Trae el mismo discurso del fríjol con gorgojo, el de los cochinos, marranos y cerdos, y el de que el PRI y el PAN son lo mismo. No obstante al preguntársele sobre el pleito entre Felipe Calderón Hinojosa y Humberto Moreira Valdés, dijo que prefería no opinar nada al respecto, raro, pues se esperaba que hubiese arremetido contra ambos políticos, que en su momento fueron para él (o tal vez siguen siendo) acérrimos rivales. Eso sí, aprovechó para echarse a la bolsa a la prensa diciendo que apoya la libertad de expresión, y condenó el reciente asesinato de la periodista Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua. Igualmente acusó que todo el gobierno federal está volcado en las elecciones del Estado de México, pero aseguró que su partido habrá de ganar la contienda electoral. Eso sí, logró reunir mucha más gente que en otros eventos. Poco más de 600 en el Centro Cívico “Lic. Carlos Cantú Rosas”.

SERENOS MORENOS

Una cosa que hay que reconocer en el Partido MORENA de Nuevo Laredo, es que aunque no se pueden ver los unos a los otros, cuando menos en la visita que hizo Andrés Manuel López Obrador en esta ocasión, se mantuvieron calmados, sin pleitos o dimes y diretes. Cierto es que ahora hay más tribus de “morenistas”, pues a las tradicionales de Gastón Herrera y asociación, así como a la de Rogelio González Santillán y Estuardo Álvarez Nava, o a la de Oscar Alarcón Santos, se han unido otros como la de “Catita” Ibarra o de Adriana Contreras o de Vicky Fraire, más aparte los “intelectualoides”. Pero parece ser que están jalando parejos, bajo el mismo proyecto. Juntos tal vez, aunque para nada revueltos, y sobre todo ya menos revoltosos. A ver si sobreviven así de aquí a la elección del 2018.

SIGUE EL “GOBER” BUSCANDO INVERSIONES EN CHINA

En su segundo día de gira de trabajo por China, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca acudió a un encuentro con empresas locales, organizado por Embajada de México, ProMéxico y la Agencia de Promoción de Inversiones de China y a una comida con funcionarios de la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el extranjero. Y más tarde se reunió con representantes de CNTIC, una empresa especializada en comercio tecnológico, agricultura y energía. Bien por nuestro mandatario estatal quien trabajando en China para lograr mayores inversiones para la entidad. Por cierto que el alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, avaló dicha gira de trabajo, diciendo que es el momento idóneo para buscar nuevos mercados para Tamaulipas.

STANDAR & POOR´S AVALA A NUEVO LAREDO

Gracias a que el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, no ha endeudado a Nuevo Laredo, y por el contrario ha estado pagando puntualmente la deuda que dejaron otros malos gobiernos, y aparte se ha logrado establecer una disciplina financiera que ha generado una estabilidad económica, la empresa calificadora Standar & Poor´s puso a Nuevo Laredo dentro de los municipios con finanzas estables y sanas al evaluar la aplicación de los recursos económicos del ejercicio 2016. En esto también se tomaron en cuenta acciones sociales como el programa Escuela Digna y Moderna, 68 millones de pesos destinados a becas, 48 millones de pesos para alumbrado público, 48 millones invertidos en bacheo, limpieza de la ciudad y la inversión histórica de más de mil millones de pesos en el Plan de Obra Pública 2017 para beneficio de los neolaredenses. Todo esto logrado dentro del Gobierno de la Modernidad.

ARRANCAN MIÉRCIOLES CIUDADANOS

A partir de este miércoles el gobierno municipal que preside Enrique Rivas Cuéllar, en coordinación con el gobierno del estado que encabeza Francisco García Cabeza de Vaca, pondrá en marcha un nuevo programa de apoyo social denominado “Miércoles Ciudadano”, mediante el cual se ofrecerán diversos servicios a la comunidad neolaredense tales como consultas médicas, exámenes de hipertensión arterial y glucosa, afiliación al programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, afiliación al Seguro Popular, peinados y cortes de cabello, servicios veterinarios, aplicación de vacunas a mascotas, información e inscripción a talleres de oficio, cursos de primeros auxilios y lotería de regalos. El primer evento será justamente este miércoles de cinco a siete de la tarde en la plaza PAC ubicada en Río Nilo y General Cedillo en la colonia Voluntad y Trabajo 2. En el sitio se tomará la protesta del primer equipo de agentes del Programa Acción Comunitaria (PAC), cuyo objetivo es cuidar las plazas públicas y solicitar el servicio de mantenimiento en caso de ser necesario.

MUNICIPALIDADES

Con una inversión de casi cuatro millones de pesos fueron inauguradas por el alcalde Enrique Rivas Cuéllar las pavimentaciones de cuatro calles más, esto en las colonias Cavazos Lerma y Francisco Villa, respectivamente… La escuela primaria “Mariano Azuela”, de la colonia Mier y Terán, se convirtió en el plantel número 60 beneficiado dentro del programa “Mi Escuela Digna y Moderna”. Ahí se construirá una barda perimetral de 65 metros lineales y se impermeabilizarán los salones. Sea pues… Cerca de 200 planteles educativos van a ser vigilados por Guardias Municipales, esto durante las vacaciones escolares de Semana Santa que ya están a la vuelta de la esquina. Será el 7 de abril cuando los chamacos salgan y regresarán el 24 de abril.

EXHIBIRÁN DOS OBRAS SOBRE DERECHOS HUMANOS

Dos importantes obras de teatro con el tema principal sobre los derechos humanos, se expondrán este jueves 30 de marzo a partir de las 11 de la mañana en el teatro “Lucio Blanco” de la Casa de la Cultura situada en Lincoln 821 de la colonia Viveros. El evento es llevado a cabo por la Casa de la Cultura Jurídica en coordinación con el Instituto Anglo Español y las obras se denominada “La Conducta Inapropiada de Jesse”, de la autora Nathalie Marín, que aborda la violencia intrafamiliar, así como “¿Y si el del Color te Enseña una Lección?”, de María Gabriela Méndez, que habla sobre la discriminación racial en las escuelas. La verdad vale la pena acudir a ver estas obras que estarán bajo la dirección del maestro David Benjamín Dorantes. Invita nuestra amiga Aury García, quien es la encargada de vinculación de la Casa de la Cultura Jurídica.

LO ÚLTIMO

Muy festejada resultó la regidora Carmen Lilia Canturosas Villarreal en su onomástico celebrado este martes. Le organizaron un buen convivio en la Sala de Regidores. ¡Felicidades pues!… Sin afectar el servicio de agua potable en la ciudad, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) lleva a cabo mantenimiento correctivo en equipo que presenta deterioro natural en estructuras del proceso de clarificación conocido como Accelator 2… Más de 140 mil pesos invertirá el organismo para estos trabajos que permitirán abastecer la demanda máxima del agua durante la temporada de calor… El domingo cambia el horario al interior del país, por lo que ya estaremos parejos. Ya no habrá desvelos por quedarse a ver tarde la novela o las noticias.

