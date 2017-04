Sigue el PRI sin recursos

Tendencias Oscar Contreras Nava La semana pasada el Comité Ejecutivo Nacional del PRI citó a 150 dirigentes municipales de las ciudades más pobladas del...

Tendencias

Oscar Contreras Nava

La semana pasada el Comité Ejecutivo Nacional del PRI citó a 150 dirigentes municipales de las ciudades más pobladas del país y por Tamaulipas fueron solo cuatro de siete priistas que fueron invitados.

Los que asistieron son: el dirigente de Victoria, Ambrosio Ramírez Picasso; de Ciudad Madero, Felipe de Jesús Jiménez Martínez; Altamira, Eulogio Sánchez de la Rosa y de Matamoros, Víctor García Fuentes.

Los que se quedaron fueron: el de Nuevo Laredo, Viviano Vázquez Macías; de Reynosa, Omar Elizondo García y de Tampico, Sergio Villarreal Briscton y todo indica que nada los motivó para ir a esa reunión nacional de su partido.

Sin embargo, creemos que estos priistas esperaban que la invitación a este evento nacional trajera el boleto de avión, el número de reservación del hotel donde se hospedarían, los viáticos para el taxi y las comidas, pero estos nunca se los enviaron.

Y claro que el Comité Directivo Estatal del PRI nunca les ofreció apoyo para que fueran a la Ciudad de México y ellos, también no estuvieron dispuestos a sacar de su bolsa “algo” de dinero para asistir, ya que los gastos que han realizado en los comités municipales no han sido reembolsados y ya no pueden seguir financiando al tricolor.

Por esto creemos que tienen mucha razón, pero por el tema que trataron los priistas bien valía la pena invertir un poco, dado lo interesante que fue y el título lo decía todo… “Municipios: Fortaleza Partidista”.

Es importante comentar que se analizaron los retos que implican las elecciones de 2018 y todo indica que definieron una estrategia de fortalecimiento sobre los temas de organización política y acción electoral, que habrán de seguir previo a la selección de su candidato a la presidencia de la República.

Así que Viviano, Omar y Sergio desconocerán los pasos siguientes que su partido dará en los próximos meses y es posible que aparte de lo económico existan también cuatro razones de mucho peso por lo que no fueron:

Saben que con el cambio de dirigente en el PRI estatal no continuaran en la dirigencia municipal y no vale la pena seguir invirtiendo en lo que ya no les tocará aplicar. Saben que el PRI en Tamaulipas esta moribundo y no tienen la capacidad económica para hacerle una diálisis que le permita oxigenar a sus cuadros políticos. Saben que el PRI de Tamaulipas podría ganar solo un distrito electoral federal y no está precisamente donde ellos dirigen al tricolor en sus municipios. Y saben que sin recursos no podrán ser un partido que sirva de contrapeso al PAN que está en el poder y no mantendrán las posiciones ganadas en donde siguen siendo gobierno.

Pero bueno, cuando Tamaulipas necesita que los partidos políticos sirvan para equilibrar el poder en el estado, el PAN actúa solo y va construyendo su triunfo rumbo al 2018, porque nadie en el escenario le hace ningún contrapeso.

No lo cuestionan, ni lo critican o señalan sus errores. Eso, desde luego, tiene un costo político que tendrán que pagar el próximo año en las elecciones federales y mientras más derrotas acumulen en el PRI más difícilmente se levantarán.

La diputada Copitzi Hernández García recomienda a los dirigentes municipales del PRI en los municipios que salgan a convencer a los ciudadanos, que hagan un trabajo político y de gestión ante los alcaldes y el propio gobierno estatal.

Dice que deben acercarse a la gente para que vuelvan a creer que el PRI es la mejor opción y eso suena muy interesante, porque deben ser oposición y señala:

“Hay que hacerlo con respeto, prudentes, porque la gente está cansada de pleitos y problemas, con el diálogo se va a marcar la diferencia para poder convencer al electorado hacia dónde se debe encaminar”. ¿Qué tal?

En fin, creemos que en el PRI de Tamaulipas lo que sobran son ideas para ser una buena oposición, pero lo que falta son recursos suficientes para activar a sus filas y por lo que vemos, al CEN priista no le interesa que se active, porque si así fuera, ya tendrían otra dirigencia en el estado y en los municipios.

Apunte final. Jesús “El Gordinflón” González Macías ha sido confirmado como el Jefe Máximo del Verde Ecologista en Tamaulipas y es seguro que Patricio King con su bendición llegue a la dirigencia estatal.

Ahora lo que nos falta ver es sí el Verde Ecologista continuarán siendo rémora del PRI o se va con el PAN en las próximas elecciones, ya ven que son expertos para eso de dar marometas.

Por lo pronto, el Gordinflón volvió a salirse con la suya y eso es muy audaz y valiente de su parte y ante tal osadía… ¡Felicidades Gordinflón! seguirás viviendo de la mentira y de no hacer nada…

http://oscarcontrerastamaulipeco.mx/

Me gusta: Me gusta Cargando...