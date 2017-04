Siguen abandonando el barco priísta

DESDE LA FRONTERA POR PEDRO NATIVIDAD Conscientes que en el 2018 tienen todas las de perder, una gran mayoría priísta ha optado por abandonar...

DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Conscientes que en el 2018 tienen todas las de perder, una gran mayoría priísta ha optado por abandonar el barco con el fin de ir a engrosar las filas de otros partidos, principalmente las de MORENA.

A la larga lista de desertores, ahora se suma el nombre de Felipe Garza Narvaez, quien ahora dice que se va del partido porque dizque cayó en manos inexpertas.

Vaya con los priístas que ahora pretextan mil cosas, y ahora sí hablan que el partido está mal, pero cuando estaban pegados de la ubre, entonces todo era felicidad.

Felipe se hizo millonario gracias al PRI que lo hizo tres veces diputado.

Sin embargo tras 30 años de vivir del presupuesto de los tamaulipecos, ahora sale que el PRI está mal y que por ello se va.

Lo único cierto es que sabe que el PRI está derrotado, enterrado y ya no se le ve futuro y por ello, quedarse ya no es una opción, pues de hacerlo tendría que apoyar con recursos y eso ya no le está gustando.

Garza Narvaez tiene parte de la culpa de la derrota del PRI el año pasado, él fue coordinador de prensa de la campaña del ex candidato a gobernador, Baltazar Hinojosa.

Su inexperiencia en el tema, provocó que medios de comunicación y periodistas le dieran la espalda al candidato, gracias a las mentiras de Narvaez, porque les prometió jugosos contratos de publicidad, los cuáles al final fueron meros engaños.

Al termino de la campaña Felipe fue acusado de haber quedado con sumas millonarias que supuestamente iban destinadas a medios de comunicación, pero que al final nunca llegaron a su destino.

Si hay alguien que debe quedarse para enderezar el barco, apoyar y sobre todo poner recursos para que el PRI pueda levantarse y dar pelea en el 2018, es precisamente Felipe Garza Narvaez, porque la fortuna que hoy ostenta es gracias al partido.

Sin embargo, lejos de agradecer, hoy le da la espalda al partido y en lugar de quedarse a apoyar, simple y sencillamente lo abandona.

Por cierto, muchos ya andan apostado que no se jubila, si no que solo cambia de barco con el único propósito de seguir “mamando”, del presupuesto del pueblo, como lo hizo durante 30 años en el PRI.

Se va Felipe Garza Narvaez del PRI, y esto enciende los focos rojos en el partido y confirma a los tamaulipecos que el priísmo está en decadencia y que conforme se acerquen los tiempos, otros más renunciarán.

HAY NUEVA SECRETARIA DE SALUD

Tras la salida de Lydia Madero como Secretaria de Salud, quien no aguantó la presión, además de su inexperiencia en el ramo, llega el nuevo relevo.

Se trata de la doctora, Gloria de Jesús Molina Gamboa, de origen chiapaneco y que tiene amplia experiencia pues es epidemióloga y cuenta con una maestría en docencia en Ciencias de la Salud.

Gloria le sabe al tema, pues desempeñaba el cargo del Seguro Popular en Tamaulipas.

Esperemos que ahora sí la Secretaría de Salud tenga un dirigente que la saque adelante y no se ande experimentando como lo hizo Lydia Madero.

CABEZA DE VACA GESTIONANDO MAS SEGURIDAD

El Gobernador, Francisco Cabeza de Vaca, sostuvo una reunión con el Secretario de gobernación, Osorio Chong, con el fin de gestionar acciones de seguridad principalmente para Reynosa.

En su cuenta de twitter, el gober dijo, “Sostuve una reunión de trabajo con @osoriochong. Fortaleceremos la coordinación para recuperar la paz y el estado de derecho de #Tamaulipas.

Habrá que esperar el regreso de Cabeza de Vaca para que anuncie los resultados de la reunión y sobre todo las acciones que el Gobierno Federal emprenderá para recuperar la paz en Tamaulipas.

RIVAS, HABLANDO CON ALCALDES

El alcalde neolaredense, Enrique Rivas, estuvo en la Ciudad de México en donde participó en la edición de este año del foro “Alcaldes Hablando con Alcaldes”, donde el tema principal fue Smart Cities.

Fue en la la mesa de diálogo “Ciudades Innovadoras”, donde el mandatario realizó la presentación “Innovación y modernidad para ser competitivos”, donde destacó la acciones que se están realizando en Nuevo Laredo, para tener un gobierno digital que tenga como eje central el ayudar y facilitar al ciudadano su interacción con el gobierno municipal, así como las acciones que mejore el traslado y movilidad de los mismos.

Rivas presumió los programas Movilidad Urbana, Sistema de Georeferensacion, Aplicación móvil Yo NLD, Ventanilla Única y el Centro de Innovación Socio Económica y Tecnológica.

El neolaredense fue reconocido por lograr una ciudad moderna y sobre salió entre las ciudades participantes como Tlanepantla, Estado de México; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y Pachuca, Hidalgo.

Todos sabemos que Nuevo Laredo se está modernizando, y que ahora tenemos gobiernos más cercanos y sobre todo digitales… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

