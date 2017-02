Solapan a inspectores

DESDE LA FRONTERA POR PEDRO NATIVIDAD Dentro del departamento de Comercio Informal del municipio neolaredense, hay varios inspectores, de los viejos, esos que traen...

DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Dentro del departamento de Comercio Informal del municipio neolaredense, hay varios inspectores, de los viejos, esos que traen mañas priístas, que siguen haciendo de las suyas y sin que a la fecha nadie tenga el valor para correrlos o de perdida castigarlos.

Hay varios que se encuentran turnados a Contraloría, por el exceso de quejas en contra de ellos, más sin embargo siguen trabajando y cobrando su sueldo.

Las quejas ya sabemos, son las mismas, prepotencia y cobros en los oscurito que no se reportan a las arcas municipales.

Urge que el Municipio tome cartas en el asunto, que le pongan un freno a estos dizque inspectores que lo único que hacen es llevar beneficio para sus bolsillos.

Esperemos que el Director, Pedroza y el regidor presidente de la comisión, Carlos Bulás, sean más enérgicos y se pongan la camiseta de la modernidad, porque con inspectores viciados, son pocos aclaro, no se puede tener un departamento enfocado a beneficiar a los ciudadanos que con esfuerzos sacan para comer dedicándose al comercio informal.

IMELDA PRESENTARA SU PLAN DE TRABAJO

La virtual Presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN Nuevo Laredo, Imelda Sanmiguel, esta invitando a todos los panistas a una reunión en donde presentará su trayectoria de militante y a la vez su proyecto de trabajo para fortalecer al partido con miras a las elecciones que habrán de celebrarse en el 2018.

La cita es este 9 de febrero en un salón ubicado en 15 de septiembre 1923, en punto de las 19:30 horas.

Anteriormente Imelda sostuvo una reunión con toda la militancia panistas, en donde convivieron y recibió todo el respaldo para que dirija los destinos del panismo neolaredense.

LE RENUNCIA GABINETE A OSCAR ALMARAZ

Vaya tambaleada que le dieron dos integrantes del gabinete al alcalde de Ciudad Victoria, Oscar Almaraz, quienes le renunciaron a solo cuatro meses de haber iniciado su gestión.

Los que se fueron para ya no volver, son el Secretario del Ayuntamiento, Armando Núñez Montelongo, quien se tuvo que ir porque por ahí le salió cola que le pisaran.

Mientras que el otro es el Director de Obras Públicas, Oscar Saldaña González.

Este segundo dicen que porque de político no tiene nada, y que no le gustó, más bien no estuvo de acuerdo cuando le ordenaron dar las obras a constructores compadres del nuevo gobierno.

Por cierto, para calmar rumores, Oscar Almaraz de inmediato puso relevo en Obras Públicas, en donde puso a su incondicional Sergio Castillo Sagastegui, quien fungía como Sub director y de quien dice, este si no pone pretextos de nada.

Dos miembros del gabinete se le van al alcalde de Victoria, Oscar Almaraz, y sin duda esto pone en duda las acciones de cómo se gobierna en la capital del Estado.

VEHICULOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, SOLO PARA “MANDADOS”

Pues ahí tiene que el Contralor del Gobierno del Estado, Mario Soria Landeros, aclaró que los empleados estatales que tienen un auto a su cargo, lo único que pueden hacer los fines de semana es ocuparlo para ir al “mandado”, pero nada más.

Aclaró que serán castigados aquellos que lleven los vehículos a centros recreación y por supuesto a otro país, en este caso a Estados Unidos.

Aclaro que viene la temporada de semana santa, por lo que analizan que todos esos autos sean concentrados en un solo lugar para que no hagan mal uso de ellos.

En fin, ahora ya saben los empleados, solo para ir al “mandado” a los centros comerciales, de lo contrario ya saben los que les toca.

VIENEN ALCALDES DE LA REPÚBLICA

El alcalde, Enrique Rivas confirmó que los alcaldes de distintas ciudades de la República Mexicana, arribarán el día 17, quienes quieren estar presentes en el abrazo entre ciudades hermanas, que forman parte de las celebraciones del Natalicio de George Washington en Laredo, Texas.

El mandatario, destacó que aprovecharán para sostener una reunión ese mismo día por la tarde para platicar sobre la problemática que se espera sobre el tema migratorio, en donde se tiene agendada la invitación del Mayor de Laredo, Texas, Pete Saenz.

Por cierto, ya de paso, se está viendo que estos alcaldes tengan también participación en la ceremonia y hasta que crucen a Laredo, Texas, para participar en el desfile.

FELICITEN A ENRIQUE RIVAS

Si usted ve este miércoles 8 al alcalde Enrique Rivas, pues felicítelo, porque esta de manteles largos.

Este día el mandatario neolaredense cumple años y fiel a su costumbre los celebrará trabajando, llevando beneficios para el pueblo.

Felicidades al presidente municipal de la modernidad, aquel que busca que Nuevo Laredo sea una mejor ciudad… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

