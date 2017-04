“Tiempo de Canallas”

AQUÍ Y ALLÁ MIGUEL TIMOSHENKOV LO DIJO ALEXANDER: El tiempo cerca la maldad; no hay categorías ni elites. * Adriana Zárate-Rivas intensifica actividad para...

LO DIJO ALEXANDER: El tiempo cerca la maldad; no hay categorías ni elites.

* Adriana Zárate-Rivas intensifica actividad para el sector muy vulnerable.

* El Gobernador García, panista de Tamaulipas y copia al estilo PRI.

* La política del Condado de Webb retoma su rol y habrá intensa lucha.

Me atrajo la expresión que México y Tamaulipas transitan en “Tiempos de Canallas”. Se agolparon en mi mente 22 sinónimos y el rostro de personajes en la política local, estatal o nacional. Surgió el arresto del ex gobernador del PRI, Tomas Yarrington Ruvalcaba, en Florencia, Italia. Interpol lo mantenía vigilado, pero el protocolo legal internacional no cubría condiciones para privarle de su libertad hasta que liberaron la orden que dormía desde el 2012. Yarrington disfrutaba su existir permeado por aquellos bellos e históricos sitios con su cultura subliminal. ¿Qué ocurrirá?, es la pregunta. Como en todo siempre habrá respuestas. Aquellos personajes con relación personal, de negocios y política con el ex gobernador matamorense deberán ir resumiendo evaluaciones hasta donde será capaz el hombre de las camisas azules arroparles o simplemente ejercerá el derecho de mantenerse en silencio. Cuando me refería a “Tiempos de Canallas” les diré que es una frase acunada por Andrés Manuel López Obrador y refrescada por Ricardo Monreal el pasado fin de semana. No podía evitar ignorar los tiempos de Yarrington como gobernador de Tamaulipas de 1999 al 2005. Fue hasta el 2012 cuando el político inició su lucha legal con la justicia mexicana y estadounidense por las alegaciones de blanquear dinero que generó ganancias de la delincuencia organizada. Ante la proximidad electoral del país, los liderazgos del PRI habrán de festinar que tachan de su lista de militantes prófugos. Queda en perspectiva Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, y César Duarte, exgobernador de Chihuahua, acusados de desfalcos millonarios. Además de Roberto Borge, de Quintana Roo. En qué papel queda el presidente Enrique Pena Nieto cuando se enorgullecía de los jóvenes gobernadores a quienes citaba como ejemplo nacional de renovación dentro de la vieja maquinaria priista. Es razonable que las órdenes de un juez federal en el 2012 las mantuviera congeladas la PGR hasta el 2016 que publicó la asignación de una recompensa de 15 millones de pesos por su localización. El ex gobernador tomó sus medidas de protección cuando autoridades de Estados Unidos en mayo de 2012 un Jurado Federal lanzó acusaciones de recibir dineros ilegales con las que adquirió propiedades en San Antonio, Isla del Padre, McAllen, además de otros sitios, bienes confiscados por la autoridad federal………LA ACTIVIDAD DEL DIF ha marcado con éxito su inclusión en los temas sociales de la comunidad. Cada día Adriana Zárate-Rivas, presidente del Patronato del Sistema DIF, asume acciones dirigidas a clases con necesidades y hay que aceptar que sería imposible atender el 100 por ciento de los rezagos sociales, pero se extiende a la capacidad financiera de su ejercicio para responder a la demanda de los núcleos identificados en cada uno de sus programas. De los más de 400 mil habitantes de Nuevo Laredo, un 30 por ciento o más viven en la pobreza extrema. Los vulnerables encajan en la diversidad de discapacidades, a los que llevan importante prioridad para atenderles y poder integrarle a una mejor calidad de vida………EL CUESTIONAMIENTO AL GOBERNADOR – Cuando buscaba el voto en la geografía Tamaulipeca para alcanzar la gubernatura Francisco García comprometía sus razones, integridad, espíritu y buena voluntad para trasladar a la entidad a un tiempo nuevo. Insistía en transitar con trasparencia de cara a los Tamaulipecos, porque estaba comprometido a enterrar los 84 años de perversidad de ejercicio del PRI. Han surgido una diversidad de sucesos como la renuncia de Lydia Madero como Secretaria de Salud en Tamaulipas. El gobernador se resiste aplicar la transparencia que en miles de discursos en los 43 municipios de la entidad asignó como estandarte de su preocupación por despejar los caminos de la duda. Las razones por las que la señora Madero abandonó la responsabilidad quedan en el consenso de quienes identifican los graves problemas que enfrenta el gobierno del Gobernador García. Podrán argumentar que su inexperiencia o su desinterés en las necesidades del sector. Lo único real e inocultable es la inconciencia de la nueva administración panista para atender las graves necesidades en los hospitales del estado, ausencia de medicamentos, equipo y seguridad. Es un hecho que la señora Madero enfrentó la presión por no responder a los requerimientos. Lo más saludable es exhibir que en la voluntad del gobierno de su partido no se encuentra entre las prioridades asignar el presupuesto, por lo tanto, el reciente proyecto de construir un nuevo hospital en Nuevo Laredo será fallido……. EN CIRCULACION una encuesta exhiben que tres mujeres del PAN están dentro del interés del PRI para identificar sus opciones y liderazgos para considerarles en la próxima contienda electoral del 2018. Panistas del ala conservadora definen que en el último sitio lo alcanza la Secretaria de Desarrollo Social y Humano, Ileana Maribel Medina García. Asumen que su gestión no llena las expectativas y se mantiene alejada de su realidad e interacción con la sociedad. Mientras que la actual lideresa del PAN municipal, Imelda Sanmiguel, ocupa el segundo sitio, pero dentro de su inexperiencia y trabajo político no reúne condiciones para alcanzar una nominación en el próximo proceso electoral, aunque podría alcanzarlo porque es arropada del CEN del PAN Estatal. El interrogante queda en la tercera mujer, la que aun su rostro se queda en el limbo y a quien de acuerdo a las consideraciones del PRI tendría una razón de tomar sus providencias. Independientemente de esto y aquello, podremos asumir que es política y que surgirán una diversidad de situaciones……ALLI VIENE LO BUENO EN EL CONDADO DE WEBB – La política en el Condado de Webb está dividida y los tiempos que se aproximan generarían sorpresas. La reciente conferencia de prensa de los jueces de las Cortes de Distrito y del Condado dejó una razón cierta que el Juez del Condado, Tano Tijerina, debe mejorar su relación con los grupos de poder político. Porque es razonable que enfrentará una fuerte oposición y pondrán un opositor que llene las reales necesidades y huecos administrativos. Todo político debería contar con un asesor que le ayude a generar expectativa positiva. Significa que el asesor cuente con capacidad de exponer lo bueno, lo mediano y lo incierto lo que permitirá ir asentando lo político, administrativo en partes diferentes. No todo lo político debe aplicarse como administrativo, porque las razones son diferentes y resultados adversos. Aunque parezca un trabalenguas es cierto. Me imagino que los comisionados que irán en la próxima contienda electoral tienen que ir considerando sus opciones, sus razones y sus sinrazones, pero me sentaré a dialogar y tendremos información fresca del futuro político de Webb. …………………… (Comentarios puede enviarlos a (МИГУЭЛь ТUMOWEHKO6) Miguel Timoshenkov en chenkov99@yahoo.com o miguelmitimo@aol.com migueltimoshenkov@gmail.com o Miguel Timoshenkov@rusomike twitter).

