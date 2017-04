Todos aplauden captura de Yarrington

CHISMORREO POR ALMA NIGER Con agrado fue recibida la noticia de la captura del ex gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba, no solo en Tamaulipas, sino...

CHISMORREO

POR ALMA NIGER

Con agrado fue recibida la noticia de la captura del ex gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba, no solo en Tamaulipas, sino en casi todo México, lo mismo que en el extranjero. Para empezar el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, hizo saber que por muchos años Yarrington contó con elementos de seguridad pagados por el estado, mismos que fueron retirados por sus órdenes, a la vez que dijo que su gobierno está revisando las acusaciones estatales en contra del ex mandatario y que se busca recuperar los recursos que ilegalmente obtuvo. Por su parte el alcalde Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, aplaudió en su tradicional conferencia de los lunes la captura, indicando que Yarrington generó un mal gobierno que hundió a Tamaulipas. E indudablemente el tema fue la comidilla de este lunes. Ahora solo falta ver sí se extradita a México a Yarrington, ya que Estados Unidos también lo reclama. Y ya sabemos que en este tipo de menesteres los gringos llevan mano.

LOS PRIÍSTAS NO DEBEN SENTIRSE AGRAVIADOS: JVZ

Quien también opinó sobre el caso Yarrington fue el ex dirigente del PRI de Nuevo Laredo y actual regidor por dicho partido, Jesús Valdez Zermeño, quien consideró que tal acción fortalece a su partido. Dijo que es bueno que haya sido capturado y que debe tener la oportunidad de afrontar un proceso. Asimismo consideró que ha habido muchos políticos que le han fallado al PRI, pero que dicho partido sigue fuerte. Y agregó algo muy cierto, siendo esto el hecho de que si hay políticos que fallan la confianza de la institución y manchan la imagen, pues son ellos como personas, y no se debe juzgar a toda la militancia por igual, porque cuando ellos tomaron decisiones equivocadas, no las consultaron con la militancia, las hicieron por mutuo propio, y por eso ningún priísta se puede sentir lastimado por los agravios de quienes han resultados malos gobernantes. ¿Será? Pues eso dijo.

APRUEBA CABILDO MEJORAR SEMÁFOROS

El Cabildo de Nuevo Laredo aprobó este lunes la modernización del Centro de Control de Semáforos, lo cual permitirá tener una mayor sincronización de los semáforos en la ciudad, utilizando una tecnología de punta, lo que a su vez habrá de agilizar el tráfico. En este proyecto se van a invertir alrededor de 30 millones de pesos, mismos que se han conseguido de ahorros en el rubro de obras públicas, lo cual es una situación sin precedentes en la historia de la ciudad. Y es que resulta que de las poco más de 70 obras que se llevan ejecutadas hasta el momento se han logrado ahorros al resultar estas más económicas que lo que se tasaron inicialmente, y eso permite invertir los recursos en otro proyecto de beneficio para la ciudad. Aparte también se aprobaron más de 24 millones de pesos de fondos de Caminos y Puentes Federales, para seguir modernizando la Carretera Nacional y algunos caminos aledaños a los puentes uno y dos.

ASUMEN OFICIALES DEL REGISTRO CIVIL

Este lunes asumieron sus cargos como Oficiales del Registro Civil Gilberto Ortiz Medina y Eliseo Raúl Huerta. Don Gilberto en la Oficialía Primera y Don Eliseo en la Oficialía Tercera. Ambos son dos reconocidos políticos de la localidad, uno del viejo PARM y el otro de la vieja guardia del PAN. Ambos también regresan a cargos públicos, pues Gilberto Ortiz Medina fue dos veces diputado federal y Eliseo Raúl Huerta fue regidor, aparte que fue dirigente local del blanquiazul. De esta forma se complementan las designaciones en las oficialías, pues previamente se designó a Leticia Meneses Camino en la Oficialía Segunda y Rubén Cárdenas Mendiola en la Oficialía Cuarta. Cabe citar que el alcalde Enrique Rivas Cuéllar acudió este lunes a felicitar a los dos nuevos funcionarios estatales ya mencionados, y de paso a Lety Meneses. Solo faltó Rubén Cárdenas, quedando pendiente.

ATIENDEN A BENEFICIADOS DE “65 Y MÁS”

Representantes de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal se encuentran en la ciudad a fin de atender directamente a los beneficiados del programa “65 y Más” en la renovación de sus tarjetas bancarias para poder cobrar sus recursos. Y es que son 4 mil 445 los adultos mayores enlistados en este programa a los que se les vencen sus tarjetas y por lo tanto se les están reemplazando. Cabe señalar que en esto el gobierno municipal que encabeza Enrique Rivas Cuéllar está apoyando a los representantes de la Sedesol a fin de que cuenten con todas las facilidades para poder lograr su objetivo. Aparte se anunció que para la próxima semana se empezará a depositar el nuevo pago. Y aquí también el alcalde Enrique Rivas Cuéllar acudió a dialogar con los beneficiados, prometiéndolos el apoyo en todos los sentidos. Bien por ello.

OPERATIVO PARA EL “DÍA DE LA CONEJA”

Un intenso operativo de seguridad establecerá el gobierno municipal el próximo fin de semana, a fin de salvaguardar la seguridad de las casi 25 mil personas que se espera visiten los principales centros recreativos que hay en la localidad y así se diviertan en el conocido Día de la Coneja. Así lo ha anunciado el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, quien informó que el operativo estará encabezado por personal de Protección Civil y Bomberos, el cual instalará módulos de servicio y recorridos constantes de vigilancia en los parques Narciso Mendoza, Viveros, Las Palapas del CITEV, El Laguito, Morelos, Patinadero, Silao, Ribera del Bravo y Polvo Enamorado, así como algunas plazas más. Se pondrán en servicio 10 unidades operativas y 6 ambulancias médicas para atender cualquier emergencia. Aparte habrá vigilancia por parte del Ejército, Policía Federal Preventiva, Tránsito Municipal, Policía Acreditable y Guardias Municipales. Sea pues.

EL TERCER MUNDIAL PARA MÉXICO

Que México va por su tercer mundial, aunque ahora junto con Estados Unidos y Canadá. La propuesta ya se hizo y sería para el 2026- Se dice que es un hecho, ya que le toca a la Concacaf, además por el hecho de que lo hagan los tres países. La mayoría de los juegos serían en Estados Unidos, mientras que México y Estados Unidos tendrían solo algunos partidos (se habla que 10 cada uno). Aquí el chiste es cuánto nos va a costar hacer este mundial, tomando en cuenta las anteriores experiencias. Aunque sin duda es destacable el hecho de que México sería el primer país en realizar por tercera ocasión esta justa deportiva. Para Estados Unidos a su vez sería la segunda y para Canadá la primera. Y sería además el primer mundial en que participarían 48 equipos.

LO ÚLTIMO

Alerta Protección Civil de Tamaulipas por un nuevo frente frío que bajará la temperatura. Este lunes estuvo muy agradable en Nuevo Laredo… De enero a marzo del presente año el Sistema DIF Nuevo Laredo brindó 3 mil servicios médicos a igual número de ciudadanos. Esto habla del gran trabajo desarrollado por dicho organismo, que dirige la señora Adriana Herrera Zárate… Un recorrido de obras realizó el alcalde Enrique Rivas Cuéllar la tarde de este lunes en las colonias La Fe, Guerreros del Sol y Nueva Victoria. Sigue en friega el munícipe trabajando… ¿Quién es la empleada municipal de la Dirección de Ingresos a la que le apodan “La Palmera”?, por aquello de que “siempre trae un chango encima” jejejeje.

