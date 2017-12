¿Una regidora para la alcaldía?

El primero es el joven abogado Jorge Luis Miranda Niño, sobrino del también abogado Juan Fernando Miranda Macías, ex secretario del ayuntamiento de Nuevo Laredo, detenido por acusaciones por el uso indebido de funciones durante la administración 2011-2013.

Otra cosa que pudiera pasar es que el propio Ramón Cantú lance de candidata independiente a mamá lupita precisamente para restarle votos a otros partidos y él como candidato de Morena tener más posibilidad, al menos si no gana, de meter dos regidores a cabildo en la próxima administración.

Y hablando de elecciones y candidatos, luego de que se “paro” la designación del candidato a la diputación federal por parte del Partido Acción Nacional, que supuestamente saldría luego de la última vista del gobernador del estado a esta ciudad, pues ya salieron más tiradores, y resulta que no solo los cuatro ya mencionados como son Imelda Sanmiguel, Manuel Canales, Edgardo Pedraza y Raúl Cárdenas Thomae, están en la lista de aspirantes, ahora ya suenan otros nombres que buscan la diputación federal, en este sentido ya vimos que el actual diputado local, Glafiro Salinas Mendiola entró al ruedo al ser mencionado por algunos medios como aspirante.

Y es que Glafiro Salinas ya fue diputado federal, es por ello que suena como posible candidato al tener la experiencia de haber ya ocupado una silla de la cámara de diputados, sin embargo como diputado local no se le ha visto trabajo, poco se sabe de él y del trabajo que viene realizando como legislador tamaulipeco, ya no tiene esa chispa que tenía cuando era diputado federal, es por ello que algunos piensan que ya no haría buen trabajo en la cámara de legisladores federales.