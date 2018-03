Una Tras Otra Por Jesús Hernández García Va CCR por Morena Ninguna posibilidad tendrían, CARLOS TORAL(PRI) y menos aún, CIRO HERNANDEZ ARTEAGA(PES) éste último...

Por Jesús Hernández García

Va CCR por Morena

Ninguna posibilidad tendrían, CARLOS TORAL(PRI) y menos aún, CIRO HERNANDEZ ARTEAGA(PES) éste último negándose a pedir licencia y cobrando sin sudar como diputado del PAN, la elección de alcalde en Altamira.

Aunque, Doña, ALMA LAURA AMPARAN, alcaldesa en funciones y en busca de la reelección no es santo de mi devoción, debo de reconocer que la población de esa parte de Tamaulipas la quiere y apoyará en su deseo de seguir al frente de la comuna.

CIRO HERNANDEZ ARTEAGA, asegura que desde la esquina del Poder Estatal le han pedido que decline en su deseo de ir por la alcaldía, ahora cobijado por el Partido Encuentro Social, se mantendrá firme, se duele de haber sido maltratado.

Lo que, CIRO HERNANDEZ ARTEAGA, no revela es la forma tan cínica y cómoda en la que ha vivido a costa del erario municipal, además de la doble moral que saldría a relucir apenas se comiencen a dar las cosas.

Dicen los habitantes de Altamira que el diputado local del PAN, partido al que dice que renunciará, ha hecho su fortuna y costeado sus “gustos caros” de los que la población sabe y le conoce…uff.

El Partido Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA

Por cuanto hace a, CARLOS TORAL, el PRI sabe que no tiene posibilidades, cuando el partido gobernaba Tamaulipas quizá pudo lograrlo, pero se amedrentó ante las imposiciones cupulares y partidistas, algo que la población calificó de “rajón” y “sumiso”, ahora sus correligionarios le darán la espalda, aunque él diga lo contario.

Por cierto, que en un verdadero lío se estaría metiendo el diputado local del PAN, CIRO HERNANDEZ ARTEAGA, de comprobarse la autoría de una encuesta en la que se promociona como el mejor posesionado de los que aspiran a ser alcalde por Altamira.

Y del mismo, CIRO HERNANDEZ ARTEAGA, veremos y diremos si de verdad deja el PAN y se va como candidato del PES, o simplemente resulta ser una lengua larga, al que únicamente le gusta “negociar” a buen precio sus asuntos.

UNA TRAS…No hay fecha que no se llegue ni plazo que tampoco se cumpla y este domingo el, Enlace Nacional de MORENA y diputado federal, RENATO MOLINA, dio a conocer el resultado de la encuesta aplicada en Nuevo Laredo, que arroja como mejor posesionado al ex alcalde de Nuevo Laredo, CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL.

De esta forma se confirma la especie difundida en la que el ex edil albiazul será quien busque, por segunda ocasión, la alcaldía de su natal ciudad, ahora bajo el manto protector de MORENA y el amparo de, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

Y así como, RICARDO MONREAL, lo hizo en Reynosa con, JOSE RAMON GÓMEZ LEAL, en Nuevo Laredo hará oficial la candidatura de, CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL.

Por cierto, que, en la conferencia de este domingo, en la sede estatal de MORENA, RENATO MOLINA, denunció una presunta guerra sucia del estado contra los candidatos de su partido.

Habrá que ver en que termina todo esto, pues algo similar se denunció con los candidatos de Reynosa y hasta del sur de la entidad.

Una práctica recurrente del PRI cuando era gobierno y mayoría en el Congreso Local y los Ayuntamientos de Tamaulipas.

1.-UNA TRAS…En el PRI, por cierto, graves señales manda al candidato presidencial, JOSE ANTONIO MEADE, la nominación de candidatos plurinominales al Senado y Cámara de Diputados privilegiados por lazos familiares, compadrazgos y de amistades.

Tales señales ya provocan la debacle en las preferencias electorales del abanderado tricolor que, según el texto leído y entregado a los Senadores, lo tienen “empinado” de cara a la elección del primero de julio.

De ahí que se esté urgiendo al mismísimo candidato a cambiar de estrategia de campaña, porque de otra forma se estaría apostando a la derrota y no al triunfo.

Aquí en Tamaulipas las cosas, como en otras zonas del país, no distan de ser diferentes, con una propuesta de candidata plurinominal a diputada federal, MARIANA RODRIGUEZ MIER Y TERAN, apadrinada por el ex gobernador, EGIDIO TORRE CANTU, que en atención a su socio y amigo, el ex Secretario de Obras Públicas en su gobierno, MANUEL RODRIGUEZ MORALES, la hizo Subsecretaria de Gobierno y luego Magistrada, para terminar de acabar con la hegemonía partidista, privilegiándola en la cuarta posición de la lista plurinominal.

