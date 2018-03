Tendencias Oscar Contreras Nava Va CCR por Nuevo Laredo El diputado federal, Renato Molina, enlace de Morena en Tamaulipas y el presidente del Consejo...

Tendencias

Oscar Contreras Nava

Va CCR por Nuevo Laredo

El diputado federal, Renato Molina, enlace de Morena en Tamaulipas y el presidente del Consejo estatal de este partido, Antonio Leal Doria, informaron que Carlos Canturosas Villarreal (CCR) será el candidato a la presidencia municipal de Nuevo Laredo, ya que fue el aspirante mejor posicionado en las encuestas realizadas por su partido.

Sin duda que para Morena, el ex alcalde de Nuevo Laredo, representa una garantía electoral, un candidato de lucha que tiene experiencia en el escenario político y goza del apoyo y simpatía de miles de neolaredenses, que sin pensarlo volverán a votar por su candidatura.

Habremos de recordar que Enrique Rivas Cuellar actual presidente municipal de Nuevo Laredo, salió del grupo político de Canturosas y ahora en esta ocasión ambos serán adversarios, ya que Rivas será el candidato de Acción Nacional buscando la reelección de su cargo.

Cabe señalar que Enrique Rivas cuenta con el total apoyo del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y esto se reflejará en el proceso electoral, ya que busca refrendar el triunfo del panista en esta ciudad de la frontera, que para el gobierno estatal es una posición clave en el desarrollo del estado.

Sin embargo, Carlos Canturosas contará con el respaldo del candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, quien ya lo había invitado a participar en su proyecto nacional, pero el exalcalde esperaba que el PAN lo eligiera candidato a la diputación federal pero no lo consiguió.

Todo indica que existe un distanciamiento entre el gobernador García Cabeza de Vaca y Carlos Canturosas el cual surge desde la campaña al gobierno estatal, donde CCR y el actual gobernador, firmaron un acuerdo con Anaya para evitar un enfrentamiento entre los panistas y buscar que el PAN ganara la elección estatal como así sucedió.

Con estos antecedentes podemos asegurar que el proceso electoral en Nuevo Laredo se tornará complicado, interesante y muy competido, ya que Rivas y Canturosas lucharán por la reelección y harán todo lo que este a su alcance para lograr su objetivo.

En fin, después de que pasen las elecciones sabremos si el PAN de Kiko Elizondo se equivocó en no apoyar a Carlos Canturosas Villarreal, para ser candidato a la diputación federal, pero sí sabemos es que este proceso electoral, será de mucho intereses estatal y nacional y todo lo que suceda en Nuevo Laredo tendrá repercusiones a nivel nacional por todo lo que representa para el país.

Para finalizar, el empresario Armando Garza Faz fue nombrado este fin de semana como Representante del candidato José Antonio Meade ante el sector Empresarial de Tamaulipas y esto es uno de los pocos aciertos que ha tenido el candidato presidencial priista en el estado. Garza Faz escribió en el muro de su Facebook:

“En la reunión de ayer confirme, y no me quedó duda que tenemos la mejor propuesta para encabezar el crecimiento y el desarrollo de nuestro País y llevar a México a ser una gran potencia… y mucho menos me queda duda de que en Tamaulipas estamos representando al próximo Presidente de la República”.

El empresario reynosense hará un destacado papel en su labor proselitista. Tiene experiencia y es posible que cuente con el apoyo del ingeniero Jorge Cantú, quien conoce muy bien el sector empresarial en el estado y el papel que puede jugar para denotar el crecimiento en Tamaulipas.

Apunte final. El partido Verde Ecologista presentó a sus candidatos al Senado de la República y a la diputación federal de los cuales sólo destacan dos chapulines como los son: José Andrés Picasso Sánchez y Emilio Pozo González quienes participaran por el Distrito 06, con cabecera en Mante y por el Distrito 08 en Tampico, respectivamente.

El dirigente Patricio King será candidato por el distrito de Tampico y Jesús “El Gordinflón González Macías será el candidato plurinominal de este partido y al parecer va en la cuarta posición de la segunda circunscripción y esto indica que volverá a ser legislador por la experiencia de dormilón que tiene. ¿Qué les parece?

