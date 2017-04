Violencia en Educación

Tendencias Oscar Contreras Nava El gobierno de Los Vientos de Cambio y de la Nueva Historia de Tamaulipas ha generado grandes expectativas y la...

Tendencias

Oscar Contreras Nava

El gobierno de Los Vientos de Cambio y de la Nueva Historia de Tamaulipas ha generado grandes expectativas y la mayoría de los tamaulipecos confían en que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, logrará que vuelva la paz y la tranquilidad al estado.

Así lo han expresado en los más diversos escenarios, espacios de comunicación, redes sociales y hasta en las conversaciones de café, fiestas familiares y convivios entre amigos.

Esto le garantiza un bono de confianza ciudadana, para que emprenda, si es que quiere, los cambios más osados que nunca antes se habían visto, pero siempre y cuando sirvan para mejorar la estructura gubernamental, el manejo de los recursos, así como también la política social, educativa y de salud del estado.

Pero también, los ciudadanos lo apoyan para que siga promoviendo a Tamaulipas por todo el mundo, porque al final de cuentas saben que los ganadores de estos viajes son ellos, ya que esto traerá inversiones que se traducen en más y mejores empleos y por supuesto que en un mejor bienestar para todos.

Es importante comentar que el gobernador, como buen político que es, sabe llegarle a la gente, por ello entiende claramente cuáles son sus preocupaciones y lo que le inquieta. De tal manera que por esta razón le preocupan especialmente dos temas de su proyecto estatal como lo es la seguridad y la generación empleos.

Y claro, que estos temas tienen mucho que ver con la educación, por eso el secretario de Educación, Héctor Escobar Salazar y su equipo se esmeran todos los días para dar lo mejor que tienen y dar respuesta a el reto de hacer una nueva historia en Tamaulipas.

Sin embargo, existen ciertos personajes que a pesar de traer la camiseta bien puesta del gobierno de la esperanza y la nueva historia, no acaban por comprender esta filosofía del cambio y cometen graves errores que dejan muy mal parado al gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca.

Les comentamos esto porque nos hemos enterados que José Martín Luis Hernández Rodríguez, Director de Programas Transversales adscrito a la Subsecretaría de Educación Básica, es un verdadero patán y grosero, que abusa de la gente y de su cargo público.

Resulta que después de que le dieron su nombramiento se presentó en las oficinas que le corresponden y reunió a toda la gente y palabras más, palabras menos les dijo:

-Todos están renunciados, porque todos son del PRI y ya mamaron por muchos años en esta oficina.

Desde luego que esto causó mucha sorpresa entre las maestras que estaban presentes y a quienes reconocía por su filiación partidista, sin mediar ninguna palabra de inmediato las corrió de esa oficina como sí apestaran.

Nunca hubo un gramo de educación en su trato, nunca se le escucho una palabra amable o sin agresión de por medio.

No. El nuevo director José Martín Luis Hernández Rodríguez les dijo que de nada les valía que le levantaran un acta o se fueran a quejar con el Secretario, Escobar, porque él estaba bien recomendado por la señora Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, la esposa del gobernador y nadie le podría hacer nada.

Muchos entendieron sus palabras pero no le dieron crédito a lo que escucharon hasta la semana pasada que se presentó el Dr. Julio Herminio Pimienta Prieto, Subsecretario de Educación Básica, quien fue hasta su oficina para conocer las razones y el por qué el personal se quejaba de su trato.

La respuesta fue contundente. El doctor Pimienta fue sacado de la oficina de Hernández Rodríguez a empujones por sus hijos y su esposa, quienes todos los días lo acompañan como si fueran sus guaruras y no tienen ningún respeto por nadie cuando están en ese lugar.

Nos dicen que todo apenado el doctor Pimienta se retiró del lugar y este vergonzoso hecho lo comentó sólo a sus muy allegados, porque José Martín Luis lo amenazó con decirle a la señora del gobernador, que había ido a llamarle la atención sin razón, cuando la realidad es otra.

Estos son los pequeños detalles que empañan lo que con mucho esfuerzo logró el gobernador en años de lucha política y que aún muchos de sus seguidores, como el Director de Programas Transversales no saben valorar y creen que estar en el gobierno los volverá intocables y millonarios sin trabajar y están muy equivocados.

Al gobierno se va a trabajar, no es un lugar para hacer dinero, ni mucho menos los burócratas o funcionarios se convierten, de la noche a la mañana en millonarios, que los sexenios de los ex gobernadores y sus pandillas hayan hecho creer todo lo contrario, es una historia de abuso, impunidad y corrupción que los tamaulipecos ya no la quieren volver a vivir y al parecer, esto aún no lo han entendido muchos que ahora trabajan en el gobierno de los Vientos de Cambio y esperamos que pronto lo hagan porque Tamaulipas no puede esperar más…

https://oscarcontrerastamaulipeco.mx/

Me gusta: Me gusta Cargando...