Visita Aida Zulema Nuevo Laredo

CHISMORREO

POR ALMA NIGER

Este martes estará en Nuevo Laredo la dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Aida Zulema Flores Peña. Viene a una intensa gira de trabajo en esta ciudad fronteriza, bajo el firme objetivo de fortalecer y reposicionar al tricolor, tanto al interior como al exterior. Sostendrá reuniones con diversos grupos del partido y andará hasta en territorio, además de que acudirá a diversos medios de comunicación. A decir verdad Aida Zulema ha estado haciendo una buena labor en el PRI, y aunque inicialmente se pensó que no podría con el paquete que le dejó Rafael González Benavides, cierto es que ha estado cumpliendo con creces con la tarea encomendada, de ahí que todavía se mantenga en el cargo, y en un descuido ahí la dejen hasta el próximo proceso electoral. A fin de cuentas la miguelalemanense está mostrando buenas cartas.

ENRIQUE RIVAS, MUY POPULAR ENTRE LA CHAVIZA

No cabe duda que el Presidente Municipal de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, tiene una amplia popularidad con la chaviza. Prueba de ello es que este lunes que encabezó los Honores a la Bandera en la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UTNL) fue muy aclamado por lo jóvenes durante su discurso, en el que por cierto los conminó a seguir adelante en sus estudios y terminar su carrera, para que en un futuro no muy lejano se incorporen a la actividad productiva en la ciudad. Y al final del evento el munícipe se acercó a saludar a los chavos, quienes se le arremolinaron para corresponderle el saludo e incluso muchos de ellos se tomaron fotos con él, sin faltar las acostumbradas “selfies”, a las que el alcalde accedió con mucho gusto. De esta forma se demuestra que Rivas tiene amplia popularidad entre la clase universitaria, y ojo, porque muchos de estos podrán votar en las próximas elecciones.

GRAN APOYO DA MARIO PALOS A LA UTNL

Por cierto que de reconocerse el invaluable apoyo que brinda a la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo el empresario Mario Palos Garza, quien de hecho es el presidente del patronato de dicha casa de estudios. Don Mario donó este lunes un cheque por 102 mil pesos para cubrir los cuatrimestres correspondientes al período enero-abril de aquellos jóvenes de bajos recursos que están becados por la propia universidad. La verdad que afortunados son los jóvenes de la UT de tener el apoyo de reconocidos empresarios que contribuyen con su granito de arena a promover la educación en dicha institución, que no en balde es hoy por hoy una de las mejores de Nuevo Laredo.

DOS NUEVAS COMISIONES DE CABILDO

En sesión de Cabildo celebrada este lunes se conformaron dos nuevas comisiones, siendo estas la Comisión de Energía, la cual será presidida por el regidor Jesús Valdez Zermeño, y la Comisión de Estadística, que estará a cargo de la regidora Silvia Fernández Gallardo Boone. De la misma forma el Cabildo aprobó atender la recomendación del Juzgado Cuarto de Distrito conforme a la revocación de una ordenanza del Cabildo anterior. En asuntos generales destacó que se conminó al Director de Deportes, José Zapata, trabajar de la mano con el regido presidente de la Comisión de Deportes, Juan José Zarate Quezada, esto a fin de evitar dimes y diretes que no conllevan a nada, y que solo dañan la imagen del Ayuntamiento. De por sí hay buitres que aprovechan cualquier situación para criticar al gobierno, como para que los del mismo gobierno les avienten la carroña.

POLICÍA REVISA A ESTUDIANTES DEL CBTIS 234

Luego de la amenaza que se registrara el pasado viernes en el CBTIS 234, sobre supuestos hechos delictivos, y lo que obligara a suspender las clases dicho día, este lunes, en que se reanudaron las enseñanzas, elementos de Fuerza Tamaulipas estuvieron revisando a los estudiantes a la entrada del plantel, esto como parte de las medidas de seguridad para evitar que se hagan una realidad las amenazas. En este sentido todos los padres de familia estuvieron de acuerdo, pues a fin de cuentas es para beneficio de los propios alumnos. De hecho para este martes se ha convocado a los padres a una reunión emergente para hablar sobre el tema y establecer acciones que conlleven a una mayor seguridad en el plantel. Bien por los directivos, que se preocupan por preservar el bienestar en dicho centro escolar.

CERRO LA TIENDA ELCHAMIZAL

Después de 50 años de servicio cerró la tienda “El Chamizal” que se ubicaba en la cuadra 23 de Constanza García. Muy popular dicha tienda en la colonia Zaragoza, misma que era propiedad de Don Juan Núñez, de quien según sabemos sigue viviendo, solo que decidió cerrar el negocio, tras medio centenar de años sirviendo a la comunidad. Era la tienda de mi barrio, la que tenía de todo. Don Juan era un hombre de gran corazón con la peculiaridad de fiarle a la gente. Yo me acuerdo que iba por el kilo de huevo, o el litro de leche, o la harina o lo que me encargara mi jefa, y solo le decía “ahí nos lo apunta”, y Don Juan sacaba el cuaderno y lo sumaba a la cuenta. Eso sí, mi señor padre siempre iba a pagar cada sábado, después de cobrar la raya. Muchas historias se quedan “El Chamizal”, incluyendo el que la palomilla del barrio nos íbamos a tomar el “chesco” ahí afuerita. Se va a extrañar “El Chamizal”, el que por cierto tiene en su exterior un cartel anunciando su cierre definitivo.

PROTESTAN PORQUE LES NIEGAN LICENCIAS DE ALCOHOLES

Un grupo de empleados de bares y cantinas que han sido cerrados por la autoridad estatal, y que no han podido reabrir debido a que no les dan la oportunidad de renovar sus licencias de alcoholes, pese a cumplir con todos los requisitos para ello, realizaron una protesta este lunes afuera de la Oficina Fiscal del Estado, exigiendo se les aprueben las licencias para poder reabrir y así volver a trabajar. De hecho fueron atendidos por el titular de la oficina fiscal, Arturo Sanmiguel Cantú, quien les hizo saber que la situación no depende de él, sino de Ciudad Victoria, a la vez que reportó la situación. Los inconformes dijeron que mantendrán su protesta hasta que se les atienda.

LO ÚLTIMO

Con mucho trabajo fue como celebró este lunes el alcalde de Ciudad Victoria, Oscar Almaraz Smer, su onomástico. Y no es por nada pero hasta la fecha, y a casi seis meses de gobierno, Oscar es el mejor alcalde que tiene el PRI en Tamaulipas… Un Taller de Sensibilización Política Humana se llevó a cabo este lunes entre personal del gobierno municipal, en el que se incluyó a síndicos, regidores y funcionarios de distintos niveles. Dicho taller fue impartido por Saúl Ruiz Arriaga, instructor de sensibilización política humana, quien a nombre del Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, invitó a los asistentes a unir esfuerzos por el bien de la sociedad a la que representan.

Más funciones de box y lucha libre, así como carreras y otros eventos deportivos, ha programado la empresa Papa Milo, para beneficio del deporte en esta ciudad, por lo que hay que acudir a disfrutarlos.

