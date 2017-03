Visita el Congreso cabildo de Matamoros

TRAS LA POLITICA, POR ERNESTO AVALOS S. Antes del Pleno del H. Ciongreso hubo sesión de Comisiones y en la conferencia de prensa el...

TRAS LA POLITICA,

POR ERNESTO AVALOS S.

Antes del Pleno del H. Ciongreso hubo sesión de Comisiones y en la conferencia de prensa el Diputado Carlos Alberto García González, destacó la presencia del Alcalde Jesús de la Garza Díaz del Guante y demás integrantes del cabildo de Matamoros, a los trabajos legislativos de este miércoles, lo cual se deriva de la relación armónica que la Sexagésima Tercera Legislatura de Tamaulipas, ha generado desde su inicio con todas las instituciones políticas del Estado.

Además, esta actividad responde a una nueva dinámica, mediante la cual se busca que los Ayuntamientos se acerquen para conocer el procedimiento parlamentario y coadyuven a un mejor entendimiento.

El Presidente de la Junta de Coordinación Política, resaltó que el Congreso del Estado, es el órgano regulador de la Administración Pública Estatal y Municipal, el cual guarda una estrecha relación con los 43 Ayuntamientos de la entidad, ya que este Poder revisa y aprueba las cuentas públicas, autoriza donación de bienes inmuebles, las leyes de ingresos, entre otras acciones.

Dijo que en aras de que este Ayuntamiento y todos los Municipios, cumplan de la mejor manera con su responsabilidad y apliquen con eficacia los recursos públicos en favor de los ciudadanos, es importante que trabajen de la mano con el Congreso, con una visión de responsabilidad, unidad y de querer hacer bien las cosas por el bien de Matamoros y de Tamaulipas.

“Los invito respetuosamente a que en el ejercicio de su responsabilidad constitucional, procuren implementar políticas de mejora regulatoria y optimización de recursos para generar mejores servicios y más obras para nuestro Municipio de Matamoros, que dignamente representa el Alcalde Jesús de la Garza Díaz del Guante”, expresó el Diputado.

ANTES DE LA SESIÓN EL DIP. CARLOS ALBERTO GLZ. GARCÍA PIDIÓ NO UN MINUTO DE SILENCIO PARA EL DESTACADO POLITICO PABLO CANTÚ HINOJOSA, SINO UN MINUTO DE APLAUSOS Y EN SEGUIDA.– En el desarrollo de los trabajos legislativos, los Diputados de las diferentes fuerzas políticas, mostraron su apoyo y solidaridad a la Diputada Issis Cantú Manzano, por el sensible fallecimiento de su señor Padre, el Licenciado Pablo Cantú Hinojosa, por lo que dieron un minuto de aplausos en su honor.

LA DIPUTADA COPITZI YESENIA; REGISTRO CIVIL NO CUMPLE EXPECTATIVAS DE SERVICIO.-Luego vendría el pleno y tras leer el acta, cuando ya se tornaba una sesión más la dip. Copitzi Yesenia Hernandez García, se le fue a la Yugular al Gobierno del estado y en Particular al Srio. Gral de Gobierno al Ing. CESAR AUGUSTO VERASTEGUÍ, ya que llamó la atención a las Oficinas del Registro civil como un nido de Gestores-Coyotes, ya que en estas oficinas no dan recibo por los documentos entregados, los cajeros de Actas de NACIMIENTO, CASAMIENTO , DEFUNCIÓN ETC. ETC. NO TRABAJAN LAS 24 HORAS DEL DÍA Y LAS HORAS QUE LO HACEN DEBEN LOS USUARIOS LLEVAR EL DINERO JUSTO PARA SACAR UNA ACTA.

Bueno esta diputada de H. Matamoros, antes tuvo la civilidad de dar la Bienvenida al Lic. Jesus de la Garza alcalde de H. Matamoros y cabidlo en ploeno, a quienes antes les habían dado un tour o visita guiada a todas las riquezas en antigüedad y documentos que tienen en el H. Congreso.

POR CIERTO LA VISITA DEL RESPONSABLE DEL DEPORTE EN TAMAULIPAS, SIRVIO PARA UN EXTRAÑAMIENTO .- El Congreso del Estado, aprobó acciones legislativas que promueven la creación de más espacios deportivos y culturales en Tamaulipas, protegen al sector empresarial y permiten a Mier y Tula, conservar la calidad de Pueblos Mágicos, entre otros beneficios de impacto.

Los legisladores locales, exhortaron al Instituto Tamaulipeco del Deporte y al Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, así como a los 43 Ayuntamientos de la entidad, para realizar acciones tendientes a la creación y atención de más espacios deportivos y culturales para la juventud del Estado.

La Diputada Guadalupe Biasi Serrano, destacó la importancia que reviste el construir equipamiento urbano para el desarrollo de actividades de la juventud tamaulipeca, en las áreas culturales y deportivas, razón por la cual se debe tomar en cuenta la necesidad de que en los espacios deportivos y culturales existentes y próximos a crear, se difunda de manera amplia cada una de las actividades a realizar.

