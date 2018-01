Vuelve Fernando al escenario

Tendencias Oscar Contreras Nava Ha trascendido que Fernando Azcárraga López, el famoso productor de vídeos para campañas políticas, publicitarias y de gobierno, se encuentra...

Tendencias

Oscar Contreras Nava

Ha trascendido que Fernando Azcárraga López, el famoso productor de vídeos para campañas políticas, publicitarias y de gobierno, se encuentra preparando su enésima incursión en el escenario político de Tampico.

Sus seguidores nos dicen que buscará la diputación federal, pero sabemos que al videasta tampiqueño le gusta más la presidencia municipal, ha sido en dos ocasiones alcalde y conoce qué hacer para que Tampico siga por la ruta del progreso.

Además, Azcárraga López sabe que es muy atractivo ganar una vez más la presidencia municipal, porque en esta ocasión no sería tan sólo por tres años, sino por seis, ya que podría reelegirse por otro periodo y esto convence a cualquier político que tiene vocación por el servicio público.

Sin embargo, ahora es posible que sea candidato por Morena, ya que renunció al PRI y esto lo pone en igual de circunstancias que, la o el priista vaya a ser candidato, porque no tendrá el apoyo que el gobierno estatal antes les daba y tendrán que salir a buscar el voto casa por casa por todas las colonias.

Sí Morena elige a Fernando Azcárraga como candidato a la presidencia municipal de Tampico, tendrá muchas posibilidades de ganar la elección y más sí se confirma que ha logrado dominar su arrebatado carácter y ahora, se ha vuelto amigo de los políticos que antes eran sus enemigos y quiénes podrían, en esta ocasión, darle su apoyo para que logre el triunfo electoral.

Pero esto no quiere decir que la tendrá muy fácil, ya que sí la maestra Magdalena Peraza Guerra entra a la contienda, estaríamos viendo una la lucha electoral nunca antes vista en el puerto, ya que estaría buscando la alcaldía porteña dos políticos de mucho peso.

Claro que si el PAN elige a Chucho Nader o a César Amor como sus candidatos, estos panistas no tendrán nada que hacer ante la maestra Peraza Guerra y Azcárraga López y sólo pudieran competirles en un momento dado, Germán Pacheco o Lalo Hernández Chavarría, quienes tienen una amplia base social para darles la pelea.

Por otra parte, este mismo caso pudiera presentarse en Nuevo Laredo si es que Ramón Garza Barrios entra como candidato de Morena; en Reynosa, si Oscar Luebbert Gutiérrez decide aceptar y en Matamoros, sí Jesús Roberto Guerra Velazco también se apunta por el mismo partido y ni que decir si Felipe Garza Narváez lo hiciera por Victoria.

En fin, parecería que Morena es el partido donde los ex priistas pudieran refugiarse para competirle al PAN los principales municipios del estado, las nueve diputaciones federales y las dos senadurías, y aunque no traen los mismos recursos que cuando estaban en el poder, sí tienen aún muchas artimañas con las cuales pudiera hacer una buena competencia. ¿Qué les parece? Interesante, ¿Verdad?

Para finalizar, el perredista Jorge Sosa Pohl parece que será el candidato del PRD a la diputación federal por el distrito electoral que comprende Madero, Altamira y Aldama.

Es un cartucho muy quemado del perredismo tamaulipeco y si logra esta candidatura confirmaría que en este partido político sus integrantes no llenan ni un microbús con sus militantes, porque siempre son los mismo perredistas que participan en las elecciones, pero desde hace 30 años y no han cambiado para nada lo cual es muy lamentable para la vida política del estado.

Sosa Polh llegó a ser presidente de Madero por el apoyo que le dio el salinista Manuel Cavazos Lerma y su gobierno se destacó por el saqueo indiscriminado de recursos, la falta de obra pública y los escándalos que realizó como alcalde.

El caso es que después de 30 años vuelve al escenario electoral y no vemos como logrará convencer a los casi 100 mil jóvenes que hay en su distrito para que voten por él. Eso no me lo imagino y ustedes tampoco. ¿Verdad?

Apunte final. Dicen que Maki tiene a un grupo de abogados estudiando la posibilidad de cómo demandar a quiénes han calumniado a su esposo, pero le volvemos a sugerir que espere los resultados de las investigaciones que realiza la Procuraduría de Tamaulipas, porque aún se puede llevar algunas sorpresas y eso muy pronto lo sabremos…. ya lo verán.

