Vuelve Palomito a la Profeco

Tendencias

Oscar Contreras Nava

La impunidad y la corrupción es una de las características que más identifica a los priistas que forman parte de la pandilla del poder presidencial que encabeza Enrique Peña Nieto, quienes sin escrúpulos y con todo el cinismo que los identifica, son capaces de volver a un cargo público después de haber sido señalados por tener faltas a la ley.

Sin embargo, esto no les importan con tal de estar donde “se puede” y conseguir con facilidad el dinero y más en una posición como lo es la delegación de la Profeco, donde la revisiones a los negocios, de toda índole, son permanentes y se prestan para chantajearlos.

Esto lo comentamos porque nos informan que Jorge “El Palomito” Méndez Guillén, hijo de la diputada Paloma Guillen Vicente, vuelve a la delegación de la Profeco en Tamaulipas, después de que su mami le limpió las alas del ropaje que usa y se las dejó completamente blancas.

Es decir, que su mami la diputada federal, cercana al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, utilizó su fuero y sus influencias para blanquear a su hijo o mejor dicho, desaparecer el archivo que tenía vigente la Secretaría de la Función Pública.

Con esto nos damos cuenta que esta Secretaria realmente no funciona como tal y los del poder, hacen lo que quieren cuando así les conviene, de tal manera que sí esto lo hizo un “palomito” cualquiera, imagínense lo que hará un zopilote como Emilio Lozoya Austin, que abusó de Pemex y se volvió archimillonario.

Pero bueno, ya habremos de seguirle los pasos o el vuelo que dará “El Palomito” Méndez Guillén y veremos que pronto caerá ante lo atractivo que es obtener el dinero fácil por la absoluta impunidad de la que goza.

Porque como bien dicen por ahí… “Árbol que nace torcido, nunca su rama endereza” o lo que quiere decir en términos de la burocracia, “a mí que me pongan donde hay, porque de lo demás… yo me encargo”. ¿Qué tal?

Finalmente, solo nos resta decir que si el PRI de Peña Nieto o Egidio Torre Cantú quieren volver a dominar el panorama político del país y del estado, es necesario que no impongan a este tipo de rufianes reconocidos y hagan evidente su manejo de la ley, porque como decía Quevedo, el famoso poeta español, “donde no hay razón, la ley no existe” y esto es lo que está pasando no tan sólo en Tamaulipas, sino en el país. Así de simple.

Para finalizar, el dirigente estatal del PRI Victoria, Sergio Guajardo Maldonado, dio una conferencia de prensa y para que les quede claro quién manda en esta organización política, se hizo acompañar por la diputada, hermana de Geño Hernández Flores por un lado y por el otro, del diputado local, Alejandro Etienne Llano, coordinador de los diputados locales del PRI de Egidio Torre Cantú.

Como es su costumbre Guajardo Maldonado tiró mucho rollo, puro bla, bla, bla, bla y más bla, pero de lo más interesante es que dio a conocer que Arlett Marcos, hermana de la ex directora del DIF Tamaulipas en la época de Geño Hernández, es la nueva secretaria de gestión social y esto confirma que el PRI de Tamaulipas es de Victoria.

Por otra parte, nos enteramos que el famoso Bético Valdez Richaud, dirigente del Movimiento Ciudadano, en lugar de organizar asambleas en todos los municipios de Tamaulipas para que lo reconocieran como dirigente estatal, mejor decidió llenar los formatos que le enviaron de la Ciudad de México y lo más increíble, ya firmados por los delegados de todos los municipios, cuando esto no sucedió lo cual pudiera tumbarlo de esta dirigencia estatal.

¿Qué les parece?

Apunte final. En la Comapa de Tampico hay un gran revuelo por las bajas de los trabajadores jubilados de confianza que se dieron el viernes pasado y al parecer, esta orden se dio desde el tercer piso de gobierno.

Y es que se encontró que la Comapa les pagaba a dos, si a dos jubilados de confianza, más de 40 mil pesos y esto no está estipulado en la ley, sino que era un acuerdo gubernamental, por lo que se dispuso quitarles el sueldo y dejarlos únicamente con lo que les da el Seguro Social por su jubilación lo cual es muy coherente, racional y jurídico.

Por supuesto que esto generó un gran revuelo y han querido poner en mal al gerente pero no es así, ya que esto, al parecer, es una orden del Jefe Supremo estatal y se aplicará en todas las Comapas del estado. Ni más ni menos.

