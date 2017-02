¿Y el futuro de la niñez?

SENCILLITO Por ALBERTO RODRIGUEZ ROMERO Actualmente no existe una preocupación real por el futuro de nuestros hijos por parte de la “clase” política. En...

SENCILLITO

Por ALBERTO RODRIGUEZ ROMERO

Actualmente no existe una preocupación real por el futuro de nuestros hijos por parte de la “clase” política. En estos momentos lo que más les importa es convencer a los que pueden votar, es decir, el poder, pero eso es cada seis años, les importa el hoy, mañana dios dirá.

Desde hace diez años se realiza el Parlamento de las Niñas y Niños de México, el cual es organizado por la Comisión de derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados.

Hay muchas cosas rescatables y otras obligatorias para los estados, que deben ser fomentadas sin afanes protagónicos y sí con objeto verdadero de aterrizar proyectos que les ofrezcan un futuro mejor.

Por primera vez, la mesa directiva del parlamento fue integrada por puras niñas, de hecho, el 72 por ciento de los integrantes de este décimo parlamento está compuesto por féminas.

Los menores expresaron en la tribuna del Congreso, el temor con el que viven constantemente ante la inseguridad, de poder ser víctimas del secuestro o daños colaterales en esta creciente violencia… y no, no lo dijo en un niño de Tamaulipas, fue un menor de Morelos, pero aplica a todas las entidades del país.

Otro tema que preocupa es la educación, y aunque todos los niños saludaron con una algarabía inusitada al Presidente de la República y a su esposa, la realidad es que refieren la preocupación de que personas con no muy buena educación ocupen esos puestos.

Manuel Alejandro, del Estado de México, dijo que preocupa mucho el estado educativo de México, “me preocupa mucho, porque viendo a los Presidentes no son muy buen ejemplo, no son ejemplo. No solo los Presidentes, la mayoría de líderes que están aquí, no pueden, no tienen una buena educación que se demuestre”, en clara alusión a los diputados sin educación, como Carmen Salinas.

Los valores patrios por encima del partidismo es lo que deben seguir los legisladores de acuerdo a la opinión del niño Emiliano, proveniente de Guanajuato, quien aseguró que quien quiere a su patria, no la lastima, no la maltrata.

Los niños de Tamaulipas también asistieron, de hecho, la pequeña Mayte Perales Fernández integró la Mesa Directiva. El Sistema para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes debe tener todas las propuestas e integrarlas en sus programas.

En Tamaulipas aunque es una Secretaría Ejecutiva relativamente nueva, hemos visto el entusiasmo de su nueva titular, Ma. Guadalupe Zúñiga Salazar y cómo está involucrando a los municipios… ojalá y no la frenen como ha sucedido en gobierno con las personas que quieren trabajar.