Ya no es el peligro, ahora es la esperanza

DESDE LA FRONTERA POR PEDRO NATIVIDAD La política se ha convertido en el método donde quienes viven ella se adhieren a los proyectos que...

DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

La política se ha convertido en el método donde quienes viven ella se adhieren a los proyectos que ven que resultarán ganadores, sin importar que en algún momento los criticaron y hasta les dijeron que eran un peligro para los mexicanos.

Recordemos a los priístas, cuando Roberto Madrazo Pintado fue su candidato a presidente de la República (2006), se unieron a la campaña panista, que abanderaba a Felipe Calderón, para juntos lograr que los mexicanos creyeran que “El Peje” era un peligro para México, logrando, por muy poco margen, derrotarlo en las urnas, aunque aún quedó la duda si ese triunfo fue producto de un fraude.

Después en el 2012, López Obrador una vez más fue candidato a Presidente de la Republica, en esta ocasión se enfrentó a la panista, Josefina Vázquez Mota, y al priísta, hoy presidente, Enrique Peña Nieto.

Nuevamente los aliados (PRI-PAN), retomaron la estrategia, decirle al pueblo mexicano que el izquierdista seguía siendo un peligro para México, y una vez más los mexicanos lo creyeron y en esta ocasión lo enviaron al tercer lugar.

Hoy, con los gobiernos dirigidos por PAN y PRI en los últimos dos sexenios, el pueblo mexicano ha puesto en la balanza esa frase de “un peligro para México” y hoy vemos que han recapacitado y que se han dado cuenta que Obrador, al parecer no es como se los pintaban.

Dicen que la tercera es la vencida, nuevamente en este 2018 viene la contienda a Presidente de la República y en esta ocasión Andrés Manuel López Obrador es el favorito para ganarla.

Resulta increíble que después de dos sexenios en que al pueblo de México le taladrarán el cerebro para que pensara que Obrador era un peligro para México, ahora vemos que las esperanzas que un país vuelva a renacer están recayendo en él.

Y resulta mucho más increíble que ahora los priístas sean lo que están pensando (muchos ya lo hicieron) de brincar a las filas obradoristas.

Hoy, al final del sexenio priísta, los tricolores ya no piensa que “El Peje” sean un peligro para México, al contrario, ahora lo están viendo como el barco que pretenden abordar para que sea su salvación.

Unos tantos están abandonando al PRI, para adherirse al partido Morena, con las intenciones de buscar una candidatura que los lleve a seguir viviendo del presupuesto del pueblo.

Pero otro tanto, que aún le tiene amor al PRI, también están centrando sus esperanzas en Obrador, pensando que su arrastre pueda confundir a los mexicanos y al final decidan votar por ellos.

En Tamaulipas, quienes se dice que brincarán al barco de Morena, son el ex alcalde de Tampico, Fernando Azcarraga y así como el legendario Enrique Cárdenas.

Pero no solo eso, se dice que hay un ex alcalde neolaredense, que también anda animado en abandonar al partido y unirse a la lucha de “El Peje”.

Mientras que de los que tienen esperanza, es el ex dirigente local del PRI, Jesús Valdez Zermeño, quien asegura que su partido podría recuperar la presidencia municipal, y que esa esperanza se basa en que el fenómeno López Obrador podría confundir a los electores, quienes desorientados decidirían votar por los tricolores.

Insistimos, resulta increíble como de la noche a la mañana López Obrador ha dejado de ser el peligro para México y se ha convertido en la esperanza de muchos políticos.

RIVAS VOLVIO A SUS TIEMPOS

Dicen que recordar es vivir, y esto le sucedió al alcalde neolaredense, Enrique Rivas Cuéllar, quien visitó la escuela primaria Aquiles Serdán, para llevar los beneficios del programa Mi Escuela Digna y Moderna.

Hemos escuchado los discursos de Rivas, en ellos siempre les dice a los alumnos que le echen ganas a los estudios, que nada es imposible y que algún día ellos podrían ser los que estén arriba del escenario enviando el discurso como Presidente Municipal, como síndicos, regidores o funcionarios.

Muchos han de pensar que quienes llegan a alcaldes, es porque vienen de familia adinerada y que estudiaron en las mejores escuelas privadas.

Pero si Rivas les dice esto a los alumnos de escuelas públicas, es porque él es un ejemplo que se puede empezar desde abajo y llegar hasta el nivel más alto.

El alcalde no evito compartir que en esa escuela él estudió, recordó que fue ahí donde hizo muchas travesuras, donde jugó, pero también donde inició con los primeros concursos de oratoria.

Aceptó que como todo niño no le gustaba mucho la oratoria, pero poco a poco le fue ganando cariño, que siempre le echó ganas al estudio y dijo gustoso “ Y mira ahora donde estoy”.

Aseguró que por ser estudiante de escuelas públicas, sabe de las necesidades que tienen y por ello implementó el programa Mi Escuela Digna y Moderna.

Dicen que para saber las necesidades de un pueblo, necesitas hacer sido parte de él, hoy tenemos un acalde que viene de abajo y sabe precisamente en donde se necesita ayudar.

OTORGA OFICINA FISCAL DESCUENTOS

El amigo Arturo Sanmiguel, Jefe de la Oficina Fiscal de Nuevo Laredo, anunció que el Gobernador, Cabeza de Vaca, ordenó un nuevo beneficio para los contribuyentes, consistente en darle el 100% de descuento en los adeudos que tengan por derechos vehiculares.

Sin duda esta es una buena noticia, porque es una forma de apoyar al pueblo y de lograr entrada de recursos para que se traduzcan en más obras.

Así que si usted no ha ido a la Fiscal a pagar porque tiene por ahí un atraso y debe mucho, vaya para que Sanmiguel le firme y le den un buen descuento.

Desde que Sanmiguel tomó posesión de la Oficina Fiscal, las cosas han cambiado, ahora todo es mas ágil, no hay peros, y sobre todo, el ciudadano paga lo que es, sin tener que andar dando mochadas.

GLAFIRO CONTRA CANDIDATOS SINVERGUENZAS

El diputado local neolaredense, Glafiro Salinas Mendiola, está amasando una iniciativa que presentará al Congreso para pedir que se reforme la Ley Electoral para que se evite que los partidos políticos, con el fin de beneficiar a cierto lideres, designen a candidatos que vayan por Mayoría y a la vez vayan como plurinominales.

Estas acciones son muy comunes para beneficiar a aquellos que tienen el poder dentro de los partidos.

Todos nos hemos dado cuenta, como un candidato es rechazado por el pueblo en las urnas, para que no llegue a tener una diputación o senaduría, sin embargo al final vemos sorprendidos que siempre sí toma posesión, debido a que también había sido impuesto por la vía plurinominal.

La idea de Glafiro es digna de aplaudir y sobre todo que el Congreso Tamaulipeco la apruebe, porque no puede ser posible que los partidos políticos se burlen imponiendo como funcionario a personajes que el pueblo no quiere… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

Comentarios pedropnatividad@gmail.com