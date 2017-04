Yarrington y la credibilidad de la justicia mexicana

DESDE LA FRONTERA POR PEDRO NATIVIDAD La pregunta que todos se andan haciendo es, ¿Qué irá a pasar con el ex gobernador tamaulipeco, Tomás...

DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

La pregunta que todos se andan haciendo es, ¿Qué irá a pasar con el ex gobernador tamaulipeco, Tomás Yarrington Ruvalcaba?

La pregunta no va dirigida a saber cuántos años de prisión le darán, o quiénes caerán con él.

La pregunta es para saber si en verdad el gobierno mexicano procederá conforme a la ley o hará lo mismo como con el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, que más tardaron en las autoridades extranjeras en detenerlo, que la justicia mexicana en exonerarlo, al grado que ahora se pasea libre por su Coahuila querida.

En México ya no creemos en cuentos chinos, y todos saben que solo se trata de algún enjuague con el fin de traer al ex gobernador, someterlo a juicio y al final liberarlo, para que quede blanco, blanco, como palomita, igual que si amigo Moreira.

Ya son muchos años que se dice que Tomás Yarrington es investigado, los mismos que se dice que lo habían estado buscando por cielo, mar y tierra.

Hoy está preso, bueno fue detenido por las autoridades italianas, pero será enviado a México, en donde la justicia es buena con los jodidos y mala con los pudientes.

Si este show de la detención de Yarrington es verdad, entonces el gobierno mexicano debe ya estar preparando todo el papeleo, debe estar ya poniéndose de acuerdo con Estados Unidos para entregarlo.

Porque si mal no recordamos, todas las investigaciones y señalamientos las han hecho autoridades norteamericanas.

Por cierto ya que tomamos ese tema, que buenos salieron las autoridades mexicanas para colgarse sombreros ajenos, pues resulta que las autoridades italianas desmintieron las versiones de la PGR.

En México, cuando se supo de la aprehensión de Yarrington, de inmediato la PGR anuncio que la detención del ex gobernador priista “se logró con motivo de la ficha roja solicitada a la Interpol por contar con una orden de Aprehensión librada por el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros”.

Sin embargo, el comunicado de la Policía de Italia menciona, “Ayer por la tarde, el personal del equipo móvil de Cosenza, en coordinación con el Servicio Central Operativpo de la Policía Estatal y con el apoyo de la brigada móvil de Florencia detuvo a Yarrington Ruvalcaba Tomas Jesús, un ciudadano mexicano, buscado en la esfera internacional por ser destinatario de una orden de detención emitida por Estados Unidos”.

Además que desde febrero la policía italiana comenzó a buscarlo, después que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, a través de la División de Cooperación Internacional, informaran que podría estar en ese país.

Por cierto, Tomás Yarrington usaba papeles falsos, con su nombre, pero con los apellidos Morales Pérez.

La misma PGR aclara que es Italia la que decidirá a dónde extraditará al ex gober, por lo que volvemos a insistir, que si el Gobierno Mexicano en verdad quiere tener credibilidad con los mexicanos, entonces debería de desistir de querer traerlo a México y dejar que se lo lleven los estadounidenses.

PRI LE DA LA ESPALDA A SU GOBERNADOR

Aun recordamos aquellos tiempos en que Tomás Yarrington despachaba como gobernador,

Recordamos muy bien como los priístas se peleaban por acercársele, acariciarlo, y tomarse la foto para presumirla.

Era el señor Gobernador, el orgullo del PRI, aquel que trajo prosperidad y bondad a Tamaulipas.

Pero ahora, tras su captura, vemos que de inmediato ese mismo PRI, ahora emitió un comunicado donde textualmente dice, “El PRI, no debe pagar las consecuencias de los actos de Tomás Yarrington Ruvalcaba, por lo tanto no defenderemos a quién no merezca ser defendido y exigimos a las Autoridades que se actué conforme a derecho, se investigue y se sancione al ex-funcionario como marque la Ley”.

También dice “En el PRI, tenemos la política de señalar a cualquier funcionario que se vea involucrado en actos de corrupción a fin de cerrar el paso a la impunidad, debido a ello Tomás Yarrington Ruvalcaba fue suspendido de sus derechos partidistas”.

Esto es una verdadera puñalada por la espalda, dicen que en la política hay que arrimarse con los que vienen pujando fuerte, e irse alejando de aquellos que ya van perdiendo poder.

Sin embargo esto que el PRI le está haciendo a su Gobernador, a aquel que adoraban, ese que presumían, simple y sencillamente no se vale.

Es más, dicen que tienen la política de señalar a cualquier funcionario corrupto, pero si recordamos, ellos al principio se cansaron de defenderlo, de negar que había actuado mal, pero cuando Estados Unidos aportó pruebas, fue entonces cuando le negaron.

Cayó Tomás Yarrigton, y volvemos a insistir, si las autoridades mexicanos quieren que el pueblo les crea, entonces deben dejar que Estados Unidos se lo lleve.

Pero si hacen todo lo posible para traerlo a México, entonces mi querido amigo, pronto veremos al ex gobernador caminando libre por Tamaulipas, libre de toda culpa… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

Comentarios pedropnatividad@gmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...