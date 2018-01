Yuawi López, más famoso que Ricardo Anaya

Arena Política Por Rubén Arenas Galán Si alguien aun duda del poder de las redes sociales en sus diversas plataformas, solo hay que observar...

Arena Política

Por Rubén Arenas Galán

Si alguien aun duda del poder de las redes sociales en sus diversas plataformas, solo hay que observar lo que está ocurriendo con el pequeño Yuawi López, el niño huichol que interpreta el spot publicitario del partido Movimiento Ciudadano, Yuawi es ahorita más famoso que Ricardo Anaya Cortes precandidato del MC, PAN y PRD, inclusive, de los demás candidatos presidenciables, ya que su spot tiene más vistas que el de ellos 3 juntos.

A días de haberse lanzado el spot, en YouTube tiene ahorita casi 4 millones de reproducciones y ya se hicieron varias versiones del comercial; las más sonadas: una que hizo un Dj regio que se toca ya en los antros (nananana na na na) y otra con el cantante “reguetonero” J Balvin.

En sí el tema es pegajoso, pero aun esta versión de Yuawi le está funcionando mejor al MC que la anterior donde también echó mano de varios pequeñines para cantar el tema “Movimiento Naranja”, dicho spot del 2016 aun no llega al millón de vistas.

El comercial interpretado por Yuawi ex concursante de La Academia, promueve la marca en sí, no al candidato, en este caso Ricardo Anaya, hay que recordar que aunque en la elección presidencial van juntos con el PAN y PRD, en varios estados irán solos, inclusive en Tamaulipas aún no se decide y menos en Nuevo Laredo, si van o no juntos.

En una edición anterior anoté que sería interesante ver a dos principales críticos del actual gobierno municipal de esta frontera, los dos Jorges; Jorge Ramírez Rubio (MC) y Jorge Osvaldo Valdez Vargas (PRD) caminar a la par en campaña con el actual alcalde Enrique Rivas Cuéllar, ya que el edil tiene amarrada la reelección, ¿se los imagina, pegando calcomanías con la insignia del munícipe? Lo quiero ver.

Regresando a lo del spot del MC con el menor originario de Sierra Alta, Jalisco, se levantaron también críticas por la utilización del niño en propaganda política-electoral, pero de acuerdo a los lineamientos del INE, si los padres lo autorizan, no hay “porrun”.

El año pasado el INE ordenó al PRI bajar dos spots en los que usaba niños y el PAN, también el año pasado, dramatizó en un comercial el asesinato de una madre frente a su hijo, para culpar al PRI de la inseguridad en el Estado de México, ¿usted qué opina? ¿Se le hace inocente el spot del MC?

HUELE A PROCESO ELECTORAL

Virando un poco, este viernes 5 de enero en punto de las 10 de la mañana se instalará el Consejo Municipal Electoral, órgano rector del proceso para la elección de presidente municipal en Nuevo Laredo, este se ubicará en Pino Suárez 3322. No hay que olvidar que en este proceso electoral el INE y el IETAM compartirán responsabilidades y trabajaran en la par, el INE para la elección de presidente de la República, diputados y senadores, el IETAM, ayuntamientos.

Como presidenta del Consejo quedo la profesora Iliana Marigel Rejón García, quien lleva ya 12 años en estos menesteres y en el proceso 2015-2016 fue presidenta del Consejo Distrital 01.

De acuerdo al programa, se realizará la toma de protesta del Consejo, el del Secretario y luego el de los representes de los partidos políticos previamente avalados por el IETAM, culminando con el mensaje de la Consejera presidenta.

A partir de este viernes la oficina operará de lunes a viernes de 9 a 2 y de 4 a 7, y los sábados de 10 a 2 de la tarde.

FESTIVAL DE REYES

Cambiando de tema, pero siguiendo con el tema de los niños, el Sistema DIF está invitando a las familias de Nuevo Laredo a que lleven sus hijos al festival “Día de Reyes Magos” que se llevara a cabo este sábado 6 de enero a partir de las 9 de la mañana en el Plyforum La Fe.

Tome nota de lo siguiente: habrá transporte gratuito en 5 puntos diversos en la ciudad. Las unidades estarán ubicados en el estacionamiento de las tiendas Smart, en el de Revolución, Fundadores, Reservas, México y Colinas del Sur, promete ser un agasajo para los niños, pase por sus boletos a las oficinas del DIF ubicadas en Héroe de Nacataz y Leandro Valle, son gratuitos……Hasta la próxima.

