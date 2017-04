Zona del sur mal gobernada

PERIPLO POLÍTICO Por: Ambrosio Garza Dragustinovis I.- En la zona sur un trío de atracadores está haciendo de las suyas, convirtiéndose en el azote...

PERIPLO POLÍTICO

Por: Ambrosio Garza Dragustinovis

I.- En la zona sur un trío de atracadores está haciendo de las suyas, convirtiéndose en el azote de Tampico, Madero y Altamira.

II.- Sus respectivas conductas están ligadas por un denominador común: los seduce los bienes ajenos y más la lana pública.

III.- ALMA LAURA “La Tromba” AMPARÁN, ANDRÉS “El Remolino” ZORRILLA y MAGDALENA “La Tormenta” PERAZA son sus nombres.

IV.- Este trío de vividores no ha hecho nada benéfico por el pueblo y por el contrario mucho daña ha generado.

V.- Sus constantes desatinos ha generado que el desempleo y los malos servicios públicos impacte a miles de hogares en el sur.

VI.- Estas deficiencias que sufre la población de Tampico, Madero y Altamira, ha generado que la población con “cualquier tallón explote”.

VII.- Por esa razón la violencia intrafamiliar, ha sido motivada por la pobreza y la frustración de un pueblo que no ha recibido respuesta a sus necesidades.

INSEGURIDAD Y DESEMPLEO “INUNDAN” EL SUR

I.- En la también conocida como zona conurbada (Tampico, Madero y Altamira) los homicidios dolosos no cede y van en aumento.

II.- Esa realidad es una mala tarjeta de presentación para una zona que se precia de ser turística e industrial.

III.- En promedio por mes al menos 8 homicidios dolosos se han venido registrando desde los últimos 5 años.

IV.- Esta cifra ha venido enlutando familias en la zona sur de la entidad, siendo el municipio de Madero el que mayor número padece.

V.- Por otro lado, las expectativas de crecimiento para esa zona están muy bajas, al menos con lo correspondiente a la parte oficial.

VI.- Y es que si no fuera por la Iniciativa Privada, la zona sur de la entidad estaría desértica.

VII.- Por esa razón, organismos como la CANACO ya debería de exigirles a los alcaldes de la zona sur que se pongan las pilas, porque ya estuvo bueno que la Iniciativa Privada haga la chamba y los alcaldes nomás se abaniquen… y con sombrero ajeno.

EL MITO DE MADERO Y SU ZONA TURÍSTICA

I.- Alcaldes han ido y venido de Madero… casi todos cortados con la misma tijera forjada en el yunque de la pestilente corrupción.

II.- Y todos han intentado vender la idea de que descubrieron el hilo negro y el agua tibia al presumir las cifras turísticas.

III.- En el caso de ANDRÉS “El Remolino” ZORRILLA, este gusarapiento alcalde es amante de la farsa.

IV.- Presume cifras de visitantes, como si los turistas hubieran ido a verlo a él, cosa que ni de broma se puede creer.

V.- Es una pena que la población en general, la que vive en Madero, no disfrute de la jugosa derrama económica que llega a la zona.

VI.- Y no la disfruta porque a pesar de ser zona turística, Madero cuenta con el segundo lugar en cifras de pobreza extrema.

VII.- La derrama económica no se traduce en mejores calles, en servicios públicos ni en empleos. Por el contrario la derrama económica es apenas una llamarada de petate que se extingue en los bolsillos de las franquicias y los grandes hoteles.

VIII.- Por eso la población se enojó con el cuento de incluir a Miramar en el Plan Nacional de Desarrollo, porque desde que se explota la playa nunca han recibido algún beneficio…

CARLOS GARCÍA “PROTEGE” A EUGENIO Y EGIDIO

I.- Como que ya le urge un verdadero asesor con neuronas al diputado CARLOS “El Tibio” GARCÍA GONZÁLEZ.

II.- Se nota de lejos y más de cerquita que a este pelón jinete le quedó demasiado grande la yegua… el traje de pastor legislativo pues.

III.- Todo indica que CARLOS pelea el campeonato de declaraciones más desatinadas, desafortunadas y con mal cálculo político.

IV.- Según CARLOS “El Tibio” GARCÍA, el ahora ex gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ está libre de culpa.

V.- Pero queda la duda: ¿por qué tramitó una carta de no antecedentes penales y hasta carga en su bolsillo la copia de un amparo para no ser detenido?

VI.- Es decir que CARLOS, además de fallido pastor congresal, también es Ministerio Público y hasta Juez, pues prácticamente exonera a HERNÁNDEZ FLORES.

VII.- Tal vez es una “cortesía política” que le está haciendo a SUSANA HERNÁNDEZ, la hermana de EUGENIO, para que la bancada del PRI siga con su lacayuna sumisión… DICEN… DIREMOS…

PORQUE SE TARDÓ FELIPE GARZA EN IRSE

I.- Ya es mucho el ruido que el propio FELIPE GARZA NARVÁEZ está haciendo con sus amagues de que se va del PRI para siempre.

II.- Los mismos priistas preguntan que de hacerse realidad sus amagues, ¿por qué no se fue desde antes…?

III.- Y es que FELIPE GARZA NARVÁEZ es uno de los muchos políticos que se sirvieron del PRI sin darle nada a cambio.

IV.- Es de esos vividores de la política que una vez que exprimen todo el jugo tiran los gajos a la basura.

V.- Por estar FELIPE incrustado en casi todas las nóminas, nunca permitió al PRI renovar sus cuadros pues todo lo quería para él.

VI.- Ahora que el PRI no tiene nada porque lo dejaron vacío y derrumbado, FELIPE abandonaría los escombros del partido que le permitió robar a manos llenas.

VII.- Se va porque sabe bien FELIPE que personajes como él si nunca aportaron nada menos van a poder aportar algo ahora que el PRI nomás existe de membrete… Ya le secaron la ubre a esta vaca y ahora a buscar otra…

DULCE, CHILE Y MANTECA

***QUÉ TAN CIERTO SERÁ… que FELIPE GARZA NARVÁEZ ahora que ya no cobra en el PRIGOBIERNO, se armó de valor para despotricar en contra del Partido que le dio de tragar durante los últimos 30 años… Será cierto que se aleja del PRI tirando popó para todos lados y acusando que el partido perdió porque cayó en manos inexpertas y sin conciencia social… Ya ni la friega FELIPE, al decir eso le sangró la lengua… Mira quién le dijo güila al PRI, FELIPE la de las arracadas…

***QUE TAN CIERTO SERÁ… que FELIPE GARZA NARVAEZ miente cuando asegura que deja el PRI por dignidad, porque todos saben que esa palabra no la conoce nadie de su familia y mucho menos en su hogar… Será cierto que la huida de FELIPE obedece a que ahora vive fuera de la nómina del PRIGOBIERNO, porque simple y sencillamente el PRIGOBIERNO ya no existe…

***QUÉ TAN CIERTO SERÁ… que FELIPE GARZA NARVÁEZ se va porque los mismos priistas lo vomitan y no quieren saber nada de él ya que lo condenaron a un permanente ostracismo… Será cierto que los priistas señalan a FELIPE como uno de los factores de la escandalosa derrota que sufrió el PRI el pasado 5 de junio, por lo que sus sentencias de que se va “por dignidad” no se las cree ni el más tonto de su familia… FELIPE se va porque no hay dinero y no habrá en mucho tiempo dentro del PRI…

