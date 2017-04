Beneficia regidor a familias de la Solidaridad

Agencia Hoy Laredo NUEVO LAREDO, TAM.- Poco más de 300 familias de las colonias Solidaridad, Buenavista, San Andrés y Emiliano Zapata, entre otras, resultaron...

NUEVO LAREDO, TAM.- Poco más de 300 familias de las colonias Solidaridad, Buenavista, San Andrés y Emiliano Zapata, entre otras, resultaron favorecidas con el programa de afiliación y reafiliación al Seguro Popular, brigada médica y rifa de despensas que el regidor Jesús Valdez Zermeño les llevó este fin de semana.

Fue una jornada de tan sólo tres horas en que el décimo sexto regidor del Ayuntamiento fortaleció su contacto con la sociedad.

Puntual, como es su costumbre, Valdez Zermeño arribó a la placita ubicada en la cuadra 72 de la calle Solidaridad, en donde dialogó en forma directa con las familias que desde las 10 de la mañana acudieron para ser atendidos por el personal del Seguro Popular, sector Salud y del gobierno municipal.

En todo momento, las vecinas le expresaron su gratitud por acercarles estos servicios gratuitos hasta su colonia.

“Es bueno siempre estar afiliados al Seguro Popular para cualquier emergencia, le agradecemos al regidor Jesús Valdez que traiga estos servicios porque así ya no vamos hasta el centro, él es muy buena persona, muy atenta, muy servicial, cuando estaba en el sistema de agua me apoyó cuando todos me cerraban las puertas y eso no se olvida fácilmente, con él tenemos las puertas abiertas”, dijo la señora María de la Luz Reséndez.

La señora Nora Luz Blanco, residente de la Solidaridad, desde 1986 perdió su derechohabiencia a las instituciones de salud, por lo que dijo es muy necesario contar con el Seguro Popular.

“Muchas personas hacemos las cosas tardadas, pero ellos con la iniciativa de seguir trayendo gentes hacia el Seguro (Popular), pues es muy bueno y que sea de un día para otro, pues mejor y qué bueno que nuestro regidor se acuerde de la gente, dicen que si los gobernantes ayudan a su pueblo, su pueblo siempre estará con ellos, porque nunca lo abandonan”.

Los señores Sanjuanita Nora Rodríguez y Anastasio Hernández, vecinos de la Buenavista, tenían vencido su seguro desde junio del año pasado, ella sufre de diabetes, por lo que elogió la iniciativa del funcionario municipal de traerles estos programas.

“Es muy importante para muchos, el regidor Zermeño siempre ha sido una persona que ha ayudado a la gente, él quiere que todos tenga el seguro popular y todo lo que necesitan, él es uno de los pocos que están al tanto de la gente, que siga así con esa mística de servicio” concluyeron.

En esta ocasión, el edil acudió acompañado de la regidora Juany Mata, así como del doctor Manlio Benavides, quien encabezó las consultas médicas, tomas de presión arterial y detecciones de diabetes, entre otros servicios.

