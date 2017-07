Confirma Morena, va con candidato externo

*La militancia solo podrá participar en la selección de la planilla Por Pedro Natividad/Hoy Laredo NUEVO LAREDO, TAM.- El partido Movimiento de Regeneración Nacional,...

Por Pedro Natividad/Hoy Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- El partido Movimiento de Regeneración Nacional, (MORENA), anunció que el candidato a la presidencia municipal de Nuevo Laredo, sería una persona externa y no un militante.

Gastón Herrera, Coordinador del Distrito I, señaló que el 30 por ciento de las candidaturas serán de candidatos externos, y sólo las regidurías se seguirán sorteando en donde los militantes podrán participar y obtener una posición en la planilla.

“Puede ser, todos son bienvenidos, de hecho, el 30 por ciento de nuestras candidaturas van a hacer de candidatos externos, ya en su momento se definirán quienes son, las regidurías siguen siendo por sorteo, siguen siendo por tómbola, se van abrir convocatorias, en el 2018 los militantes van a poder participar dentro de estas asambleas y posteriormente ser insertados aquellos que fueron votados en estas asambleas, así que cualquier militante va a poder participar”, destacó.

Menciono, que una de las cuestiones en MORENA es respetar la equidad de género, por eso los municipios donde el candidato fue mujer, en este seguirá siendo mujer y donde fue hombre seguirá siendo hombre.

En cuanto a si ya hay candidatos o nombres, dijo que aún no sale la convocatoria “todavía no ha salido la convocatoria, todavía no empiezan las precampañas, pero se van a elegir entre los perfiles, que una vez que ya salga la convocatoria se anoten para participar en ese proceso electoral interno”.

Por último, aclaro que al interior del partido están muy bien, que cada día se suman más al trabajo, aunque aceptó que en ocasiones habrá diferentes ocasiones en que no coincidan, pero el objetivo es uno solo, llegar fuertes.

