Detectan a familiares de jubilados que solo piden medicamentos

NUEVO LAREDO, TAM.- El Director de Salud, Martín Mireles, informó que se han detectado entre 4 o 5 casos de familiares de pensionados y jubilados que no llevan a sus familiares a consulta y que solo van a pedir el medicamento y no se sabe si realmente lo siguen utilizando o están beneficiando a terceras personas.

Menciono que estos casos son de apenas 120 expedientes, de 400 empleados jubilados y otros que están en trámites, dando un total aproximado de 700 jubilados y pensionados.

“Se han detectado varios casos, no quiero decir nombres, se han detectado casos que los familiares incurren en una situación que están fuera de la ley, una cosa es que el municipio se comprometa en dar, otorgar el servicio a los jubilados y pensionados, pero otra muy distinta a que tengamos que soportar chiflasones, situaciones de abusos en contra del mismo sistema de salud que tenemos nosotros, hemos detectado personas que no llevan a sus familiares a la consulta, que solo están pidiendo medicamentos, no sabemos si realmente ese medicamento lo sigue utilizando, ya lo cambio o si se está beneficiando un tercero”, dijo.

El Director, enfatizó que no se está realizando ninguna cacería de brujas, solo se está regularizando la situación que se está viviendo en Servicios Médicos, y una forma de regularizar es meterse a los expedientes, ver si los jubilados están teniendo sus consultas de control cada mes, para poder generar mejores beneficios.

“Si estamos de repente retrasando, estamos viendo cada expediente hoja por hoja, estamos detectando que si hay o no abusos, hay situaciones que han ido dando año con año esa costumbre, entonces estamos renovando las cosas, la única forma de poder estar otorgando mejores servicios y más medicamentos es que no se tenga fugas”, afirmó.

En cuanto a estas personas que fueron detectadas, solo se les invitará a que se regularicen, y se les exigirá que lleven a sus familiares a consulta y los que no puedan se les mandará un médico para que los valore.

