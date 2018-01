Insiste Chuy Valdez que el PRI debe darle una candidatura

Agencia Hoy Laredo NUEVO LAREDO, TAM.- A tan sólo unas semanas de que el PRI dé a conocer los nombres de sus candidatos, el...

NUEVO LAREDO, TAM.- A tan sólo unas semanas de que el PRI dé a conocer los nombres de sus candidatos, el regidor Jesús Valdez Zermeño se declaró capaz de realizar un buen papel en las próximas elecciones, si su partido lo llama a participar.

En un noticiero de televisión, el regidor priísta destacó la labor partidista de resultados, pero también en la sociedad civil, a lo largo de 27 años de trayectoria.

“Yo me considero una gente capaz para lo que mi partido me indique, si desea que participe en el siguiente proceso electoral, me siento capaz por toda la trayectoria, por todo el trabajo y bueno, no sólo he sido servidor público, soy empresario de muchos años, he participado en la sociedad civil como presidente del Club Rotario en distintas ocasiones y vaya siempre nos ha gustado estar en el lado del servicio y lo hacemos siempre con mucho gusto”, dijo.

Valdez Zermeño dijo sentirse muy orgulloso de ser neolaredense, porque aquí se ha desarrollado como persona y como político.

“Me siento muy neolaredense, aquí nací, aquí crecí, aquí me casé, aquí tengo a mis hijos, aquí estudié, aquí están mis negocios, soy muy de Nuevo Laredo y yo me identifico”, indicó.

