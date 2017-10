Insiste Chuy Valdez; ‘Quiero aparecer en las boletas electorales’

Agencia Hoy Laredo NUEVO LAREDO, TAM.- El regidor Jesús Valdez Zermeño refrendó su deseo de competir por la alcaldía en los próximos procesos electorales,...

NUEVO LAREDO, TAM.- El regidor Jesús Valdez Zermeño refrendó su deseo de competir por la alcaldía en los próximos procesos electorales, sin embargo, admitió que no será una tarea fácil porque todos los contendientes tendrán que salir a convencer con estrategias y talento.

“Va a ser una lucha de estrategias y de talentos de candidatos, habrá que demostrar el talento que tenga cada quien, y convencer a los ciudadanos, entonces ¿a dónde? A donde mi partido me indique, ojalá me den la oportunidad al cargo de mayor importancia para todos los neolaredenses”, indicó.

Valdez Zermeño ha estado al frente del Comité Municipal del PRI en dos ocasiones. Conoce la institucionalidad y sabe bien que las candidaturas se deciden por consensos, por lo en entrevista con un medio de comunicación local manifestó su esperanza de que le den la oportunidad de competir por la alcaldía.

“Mi deseo es aparecer en las boletas electorales, no importa cuál porque tú no puedes tomar las decisiones por ti mismo, esto es a través de consensos, yo espero estar en lo que a mí me gustaría”, agregó.

