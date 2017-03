Lleva Miércoles Ciudadano beneficios a ciudadanía

Agencia Hoy Laredo NUEVO LAREDO, TAM.- El alcalde encabezó el primer programa en la colonia Voluntad y Trabajo II donde dijo que este proyecto...

NUEVO LAREDO, TAM.- El alcalde encabezó el primer programa en la colonia Voluntad y Trabajo II donde dijo que este proyecto busca ser generador de un bien común

Todos los beneficios del gobierno municipal llegaron a la colonia Voluntad y Trabajo 2 con el arranque del programa “Miércoles Ciudadano”, encabezado por el presidente municipal Enrique Rivas, junto a síndicos, regidores y funcionarios municipales.

Cientos de vecinos del sector llegaron hasta la plaza ubicada en General Cedillo entre Río Nilo y Carretera al Aeropuerto, para aprovechar los servicios enfocados al bienestar social y desarrollo humano.

“Miércoles ciudadano es una combinación de todos los programas de bienestar social que lleva a cabo el gobierno, el propósito es empoderar al ciudadano, traer los servicios a las colonias, salirse de las estructuras de gobierno, tener el contacto permanente y directo con la población para escucharla, atenderla, estar atento a sus reclamos y peticiones, esa es la manera de hacer gobierno.

Estamos intentando ser generadores de bien común dándole un trato digno al ciudadano en esquemas horizontales, poder estar a ras de piso sin tanto protocolo atendiendo a la gente”, aseguró el alcalde.

Ante la invitación del gobierno municipal a este evento, decenas de familias acudieron a este primer ‘Miércoles Ciudadano’ que se realizó en una de las plazas PAC de la Voluntad II.

En el evento los módulos ofrecieron consultas médicas, exámenes de glucosa e hipertensión arterial, apoyo en formación integral, gestión para ayuda alimentaria, información de talleres de oficio, curso de primeros auxilios, actividades de concientización, manualidades, charla sobre formación humana.

Además se contó con la presencia de organizaciones de nivel nacional que brindaron pláticas y consejos de superación personal así como dependencias de salud que ofrecieron a los presentes la afiliación de Seguro jefas de familia y afiliación médica de gobierno federal.

Los asistentes disfrutaron de los pintacaritas, teatro guiñol, brincolin, actividades complementaria como encuestas previas para detectar líderes, cortes de cabello, lotería, peinados infantiles, dibujo de la familia, aplicación de vacunas para mascotas.

Este programa itinerante beneficia en forma directa el bolsillo de la ciudadanía al llegar hasta su colonia para que no tenga necesidad de trasladarse hasta las oficinas gubernamentales.

Para María Luisa Martínez, habitante del sector fue provechosa la llegada de este programa, ya que ella y sus nietos aprovecharon los servicios ofrecidos por las dependencias del gobierno municipal.

“Este programa es de mucha ayuda para nosotros porque estamos en una situación económica muy baja, les agradecemos que vengan y nos ayuden, nos ahorran el pago de los camiones para no ir hasta centro; mi hija y yo venimos a solicitar corte de pelo para mis nietos” comentó

Maurilio Hernández Sánchez, padre de familia destacó la visita del alcalde en su colonia porque tuvo la oportunidad de solicitarle el rescate de un área recreativa de la colonia.

“Me parece muy bien que venga el gobierno a la colonia porque mucha gente no pueden ir hasta el centro, que bueno que viene el Presidente Municipal a convivir con nosotros, a escucharnos, mi petición fue poder recuperar un espacio para que nuestro niños jueguen y puedan hacer deporte”, manifestó Hernández Sánchez.

