Oferta de agua potable será mayor a la demanda

NUEVO LAREDO, TAM.- Con la sectorización de las redes de agua potable que realiza la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Nuevo Laredo -COMAPA-, una vez puesta en servicio la red de 24 pulgadas este fin de semana, la oferta del líquido será superior a la demanda luego de muchos años de padecer desabasto o baja presión en diversos sectores de la Ciudad.

Este lunes se terminaron los trabajos de la interconexión de la línea de 24 pulgadas, dijo el Gerente general de COMAPA, Rodolfo González Morales, al participar en los Lunes de Informe que encabeza el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar.

Destacó el funcionario que el compromiso de la administración municipal de Rivas Cuéllar, era terminar con un añejo problema de desabasto de agua y baja presión en muchos hogares neolaredenses.

En los últimos 17 meses se atendieron proyectos que se definieron desde el año 2000 y que no se habían realizado. “Terminamos con los pendientes de ese plan maestro y ahora podemos garantizar abasto de agua hasta por los próximos 20 o 25 años”, dijo González Morales a los medios de comunicación.

Explicó que la red de 24 pulgadas que se terminó de instalar este lunes -cuyos trabajos iniciaron desde las 6 de la mañana del domingo- y la sectorización, permitirán ofrecer más agua que la que demanda la población.

“Planta Sur, producía 620 litros por segundo y la demanda era de 650 litros por segundo, ahora se producen 720 litros por segundo gracias a una red de 16 pulgadas que se instaló y estaremos por encima de la demanda que ya no se enviará agua a colonias como el Infonavit y Campestre, éstas ahora las surtirá Planta centro con la línea de 24 pulgadas”, explicó.

La demanda de agua en el poniente de la ciudad es de 70 litros por segundo y la Planta Norte, que abastece este sector, tiene una producción de 100 litros por segundo; su capacidad es hasta 200 litros por segundo.

Planta Centro produce mil 800 litros por segundo, con una capacidad de hasta 2 mil 200 litros por segundo.

El personal de COMAPA, continuará con los trabajos en esta línea de 24 pulgadas, durante la madrugada de martes, miércoles y jueves realizará una purga en el crucero de Paseo Colón y Allende, y se verificará que no presente fracturas en los 5 kilómetros que recorre.

“Se debe tener valentía para enfrentar estas situaciones, ya que por muchos años no se hizo, por tener temor de no salir adelante, de no invertir en dónde quedan las inversiones enterradas, en donde se llevan riesgos pero hay que entrarle duro, por el beneficio de la ciudadanía”, puntualizó Rodolfo González Morales.

