Sorprende a pacientes mejoría con toxina botulínica

NUEVO LAREDO, TAM.- Al ver a Juan José Monroy García, de 11 años de edad, nadie pensaría que cuando tenía seis llegó al Centro de Rehabilitación Integral -CRI- sin poder caminar, pues padece parálisis cerebral.

Como ocurre desde hace cinco años, este martes recibió de manera gratuita una dosis de toxina botulínica y, gracias a ella, ha recuperado la movilidad y puede caminar por sí mismo, sin utilizar andador u otro artefacto, contó su mamá María de Jesús García.

“Ya lleva muchas dosis de toxina, desde que tenía seis años le pusieron la primera. Él no se movía, se me caía mucho porque no movía los pies, no caminaba, usaba andador; ahorita ya camina, sí le ha ayudado mucho porque ya camina bien, yo lo miro mejor”, expresó.

A la par de la dosis, Juan José acude a terapia al CRI, por lo que su mamá agradeció al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia -DIF- realizar este tipo de programas sin ningún costo para los beneficiados.

La toxina botulínica también se aplicó a personas adultas, como María del Carmen Flores Mondragón, de 51 años, quien tuvo un derrame el 18 de noviembre del 2017, el cual la dejó en silla de ruedas, sin poder mover el lado izquierdo de su cuerpo.

Por este motivo, su esposo la abandonó.

Hace dos meses su tía la llevó al CRI, y con la terapia ahora puede caminar, aunque con dificultad, apoyada en un bastón. Por primera vez recibió una dosis de toxina botulínica, y de inmediato sintió un cambio al caminar de manera más ágil.

“En el brazo me pusieron seis inyecciones y en la pierna me pusieron dos. En la pierna luego, luego sentí el movimiento, o sea, ya no sentí la pierna tan rígida, ya la sentí más flojita. El brazo lo tenía muy tenso, y cuando me pusieron la inyección ya lo sentí un poco más ágil”, mencionó Flores Mondragón.

A la hora de caminar, se dio cuenta que ya podía andar al paso de su tía, lo cual la sorprendió porque antes siempre se quedaba atrás.

Su meta es recuperar la movilidad de su cuerpo al cien por ciento, por lo que agradeció este tipo de programas del Sistema DIF Nuevo Laredo.

